Investito da un’auto mentre va in bici, grave un ciclista che è stato portato all’ospedale di Torrette. È successo intorno alle 17,30 di oggi lungo la provinciale 361, tra la frazione di Taccoli e San Severino. Secondo gli accertamenti svolti dai carabinieri della Compagnia di Tolentino, l’incidente è avvenuto in un tratto di strada non illuminato ed è lì che una donna, al volante di un’auto ha urtato con lo specchietto della vettura un ciclista (si tratta di un camerunense di 23 anni) che è caduto a terra dopo l’urto. L’auto ha poi tamponato una vettura che la precedeva. Immediati i soccorsi sul posto con vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Il 23enne non era cosciente quando è stato caricato in ambulanza e trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Lì si è risvegliato, le sue condizioni sono gravi. Anche la conducente della vettura è stata portata in ospedale, non è grave. La statale è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso.



(Ultimo aggiornamento delle 20)