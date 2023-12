Duecento coperti e 20 prenotazioni d’asporto al pranzo solidale di Natale che si è tenuto oggi nella sede del Jungle Club in via Roma, a Macerata.

Un momento di incontro conviviale tra chi è solo, chi è in difficoltà economica e sociale. E’ tornato così un appuntamento che per decenni è stato sempre celebrato nella trattoria da Ezio di Mirella Lambertucci, ripreso lo scorso anno dal circolo Jungle Aps e che quest’anno ha trovato nuove sinergie a partire dalla Croce Rossa fino a Macerata Soccorso, Arci, Pro Loco Macerata, Centro di ascolto e di prima accoglienza Odv e l’associazione “Gastronetwork” che riunisce un gruppo di ristoratori della città.

«E’ un’idea venuta alla Croce Rosse a cui poi si sono aggiunte diverse realtà – spiega Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente del Comitato Macerata della Croce Rossa – La cosa bella forse è proprio questa, una rete di associazioni che si mettono insieme per regalare un Natale un po’ più leggero a chi è in difficoltà. E non parliamo solo di difficoltà economiche, oggi siamo vicini anche a chi vive il Natale in solitudine. Le festività a volte portano anche grandi momenti di abbandono e noi siamo qui per regalare un momento di gioia e di festa, un pranzo insieme, un pacco dono e magari uno spirito natalizio più leggero».

Sono passati a salutare i presenti il sindaco Sandro Parcaroli (il Comune ha patrocinato l’iniziativa) e Romano Carancini, ex sindaco e attuale consigliere regionale del Pd. All’uscita per gli ospiti un Babbo Natale con un dono per i più piccoli e panettone, pandoro e castagne dalla Pro loco.

(redazione CM)

(foto di Fabio Falcioni)