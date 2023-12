di Laura Boccanera

«Hanno chiesto ed ottenuto di essere benedetti…proprio come si fa con gli animali alla festa di Sant’Antonio Abate». Benedizione alle coppie omosessuali, bufera sul post del consigliere comunale di FdI di Recanati Pierluca Trucchia. Nella sua bacheca nei giorni scorsi ha postato questa frase di commento all’approvazione da parte del Pontefice della benedizione per le coppie gay paragonando quella benedizione a quella sugli animali in occasione di Sant’Antonio Abate. Un sillogismo logico che mette sullo stesso piano omosessuali e animali. Un post che poi è stato subito rimosso.

A commentare e criticare l’esternazione infelice sui social è la lista Recanati insieme: «Trucchia stupisce, ma in fondo non più di tanto – dicono – è probabile che al consigliere comunale di Fratelli d’Italia sia scivolata la mano sulla tastiera e invece di un dibattito rispettabile, forse ignaro della profondità dottrinale delle questioni sollevate, pubblica sui social un post irriverente, paragonando la benedizione delle coppie omosessuali a quella degli animali in occasione della festa di Sant’Antonio Abate. Una similitudine semplicemente disgustosa, ma non nuova nella destra italiana e in Fratelli d’Italia: si veda il neologismo “transumare” usato dalla loro esponente massima in riferimento al nomadismo dei Rom, equiparato alla migrazione delle greggi. Ovviamente il post ha suscitato le classiche reazioni manichee tipiche dei social ed è stato prontamente rimosso».

«Trucchia, oltre a non aver capito nulla della “Fiducia supplicans” – continua Recanati insieme – dimostra di non credere molto, visto che li irride, nei valori di eguaglianza, rispetto dei diritti umani, parità di tutte e tutti “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche di condizioni personali e sociali”, sanciti dalla Costituzione italiana, atto del quale lui, come componente di un’assemblea pubblica elettiva, dovrebbe essere strenuo difensore e che, invece, la sua parte politica vuole radicalmente modificare nel merito e nella sostanza. In un paese con una democrazia matura dopo una simile gaffe il consigliere comunale Pierluca Trucchia si sarebbe già dimesso: lo invitiamo caldamente a farlo, per provare almeno a recuperare un po’ di dignità e gli chiediamo, estendendo la domanda a tutta la cittadinanza, come possa solo pensare, dopo aver palesato una tale superficialità e aver deriso valori costituzionalmente riconosciuti, di candidarsi ad amministrare Recanati».