«Il siepista azzurro Ahmed Abdelwahed, ex studente Unicam in forza al Cus Camerino, è stato squalificato per quattro anni, per violazione della normativa antidoping (presenza/uso di Meldonium)». Ad annunciarlo in una nota la Fidal, federazione italiana di atletica leggera. «Il dispositivo è stato pubblicato sul sito ufficiale di Aiu (Athletics Integrity Unit) nella giornata odierna – prosegue il comunicato – cancellati i risultati a partire dal 19 agosto 2022, giorno della finale dei 3000 siepi agli Europei di Monaco di Baviera conclusi al secondo posto. I quattro anni di squalifica decorrono a partire dal 7 settembre 2022».