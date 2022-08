Abdelwahed d’argento omaggia Camerino

«E’ una famiglia, ci ho lasciato il cuore»

ATLETICA - Il mezzofondista ha conquistato il secondo gradino del podio nella gara dei tremila siepi ai Campionati e ha voluto dividere la propria gioia con la città dei Varano. I complimenti dell'amministrazione comunale

20 Agosto 2022 - Ore 09:08

di Andrea Cesca

La notte magica di Ahmed Abdelwahed all’Olympiastadion di Monaco di Baviera è stata festeggiata anche a Camerino. Soprattutto nella città ducale verrebbe da dire. Dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella gara dei tremila siepi ai campionati europei il mezzofondista di origini egiziane ha voluto dividere la propria gioia con la città dei Varano. «Consentitemi un saluto enorme a Camerino dove ho fatto l’Università – ha detto Ahmed difronte alle telecamere di Rai Sport – per me è una famiglia, ci ho lasciato il cuore e la porto in tutti gli eventi che faccio». Abdelwahed ha conquistato il secondo gradino del podio con 8:22.35, davanti al siciliano Osama Zoghlami, bronzo con 8:23.44.

Nato a Roma in forza alle Fiamme Gialle e al Cus Camerino, dopo “«due anni molto difficili», Abdelwahed è tornato ai massimi livelli. Cinque anni fa ai campionati europei Under 23 sempre nella gara dei tremila siepi aveva conquistato l’argento. «Sono felicissimo di aver ripreso appieno i rapporti con il mio allenatore storico Roberto Scalla, lo ringrazio, se non fosse per lui non farei atletica» ha spiegato Ahmed.

Tra i sostenitori di Abdelwahed accorsi dalle Marche anche il presidente del Cus Camerino Stefano Belardinelli. Il Comune di Camerino sulla pagina Facebook ha scritto: «Complimenti ad Ahmed Abdelwahed e al suo allenatore, il camerte Roberto Scalla, per la vittoria dell’Argento agli Europei di Monaco. Grazie per l’affetto che dimostri sempre verso la Città nelle tue interviste post gara. La Città di Camerino è sempre orgogliosa dei tuoi grandi traguardi e delle emozioni che ci regali».

