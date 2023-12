di Marco Pagliariccio (foto Fabio Falcioni)

Sono scesi in pista oggi pomeriggio in piazza Mazzini i ragazzi della Skyroller Macerata. Lo spettacolo della squadra di pattinaggio era originariamente in programma per il 2 dicembre scorso in occasione della “prima” inaugurazione della pista di ghiaccio, quella rinviata per il caldo anomalo, e in quella circostanza ci sarebbe dovuta essere anche la stella del team, Camilla Zazzarini (11 titoli italiani su ghiaccio e nel giro della Nazionale), che purtroppo oggi non ha potuto essere presente per un impegno già fissato a Berlino. È stato comunque un pomeriggio divertente per i ragazzi del giovanissimo club, la cui attività è iniziata appena un anno e mezzo fa.

«Abbiamo risposto con molto piacere all’invito di esibirci qui – dice Sara Binanti, una delle allenatrici del team – è bello che ci sia spazio per i ragazzi, abbiamo scelto una giornata infrasettimanale in modo che la pista fosse un po’ più libera. Tra il pattinaggio a rotelle di velocità, quello che facciamo noi, e quello su ghiaccio non c’è molta differenza, la struttura del pattino e la tecnica sono più o meno simili».

La Sky Roller raccogliere l’eredità della storica Roller Club 81 Macerata, che aveva raggiunto ottimi traguardi negli anni Ottanta sull’ovale di via Spalato, e usa la pista di Collevario come struttura di riferimento.

Quattro sono gli allenatori che portano avanti l’attività: oltre a Sara Binanti, che si occupa del settore giovanile, ci sono Antino Valeri (agonismo), Lauretta Micozzi (freestyle) e Loredano Boncori (adulti). «La pista è stata rinnovata di recente grazie all’impegno del Comune – spiega Binanti – era in stato di abbandono, ora almeno è agibile per poterci fare allenamento. Il prossimo step sarebbe quello di adeguarla e renderla omologabile anche per le gare ufficiali. Attualmente abbiamo circa 100 tesserati, suddivisi in 13 corsi che vanno dall’età di 4 ai 60 anni. Abbiamo un ragazzo, Sante Pacioni, che si è aggiudicato il trofeo Skate Italia categoria R12, chiudendo la stagione con 21 ori e venendo premiato anche dalla Regione. Abbiamo due atleti campioni regionali, lo stesso Pacioni e Maria Celeste Musicanti. Stiamo avviando progetti nelle scuole dell’obbligo, c’è tanta voglia di pattinaggio in città. Ma la nostra stella polare è l’inclusività. Vogliamo che il pattinaggio sia uno sport senza barriere: stiamo lavorando per questo».