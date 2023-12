di Marco Pagliariccio (foto Fabio Falcioni)

Taglio del nastro ufficiale (anche se in realtà si pattina già da ieri) per la pista di ghiaccio in piazza Mazzini. Dopo il rinvio causa temperature troppo elevate di sabato scorso, il freddo più “ordinario” degli ultimi giorni ha creato le condizioni perfette per la formazione della lastra di ghiaccio e così in tanti, giovanissimi ma non solo, ne hanno approfittato per passare qualche ora di svago.

Alla piccola cerimonia hanno partecipato (ma senza scendere in pista) gli assessori Laura Laviano e Riccardo Sacchi e la consigliera regionale Anna Menghi. «E’ una delle iniziative di punta del nostro cartellone natalizio – conferma l’assessore Sachi – da settembre è iniziato il confronto anche con i commercianti prima di arrivare alla scelta di questa location, c’è stata grande condivisione. Poi è chiaro tanti la vorrebbero davanti alla propria attività, perché è un’attrazione che porta movimento trasversale, dai bambini alle famiglie. L’idea, in prospettiva, è quella di fare una turnazione proprio in quest’ottica: dare modo a più parti della città di godere di questo piccolo indotto che si crea. L’accordo con i gestori della pista, che portano con loro anche i chioschi che resteranno aperti per tutto il periodo natalizio, prevede che più biglietti staccheranno e più risparmieremo noi sull’elettricità».

Non era l’unico evento in programma in una giornata dell’Immacolata in cui è esploso per davvero lo spirito natalizio. Restando in piazza Mazzini, nei pressi di Porta Picena, ecco lo stand della Pro Loco Piediripa con la sua tradizionale castagnata, con la raccolta fondi devoluta all’istituto Bignamini di Falconara. Quindi, le esibizioni dei canti e balli tradizionali a cura del gruppo folkloristico Li Pistacoppi, il trenino di Natale in giro per il centro storico, l’apertura del Villaggio di Babbo Natale in piazza Cesare Battisti, il mercatino del Barattolo tra piazza della Libertà e vie limitrofe e quello del fatto a mano organizzato da Spulla. Il tutto avvolto dalle luminarie già accese sabato scorso. Ora il Natale maceratese è davvero iniziato.