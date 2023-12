Era il 1959 quando uscì la prima Mini e, sessantaquattro anni dopo, riesce ancora a stupire. Quinta generazione dell’iconico modello a tre porte – seconda della versione elettrica – la nuova Mini Family è stata svelata ieri sera da Cascioli Group all’interno del ristorante-discoteca La Serra di Civitanova.

Centinaia di palloncini che nascondevano le auto, si sono alzati in un tripudio di colori per scoprire le nuove Mini. La serata è iniziata con la presentazione della Nuova Mini 3 porte completamente elettrica, seguita dal debutto della Nuova Mini Countryman, per ora con motore a benzina, ma che poi avrà nel corso del 2024 la prima versione totalmente elettrica.

Tantissimi i presenti che si sono subito “tuffati” negli abitacoli per vedere dall’interno i nuovi gioiellini parcheggiati per l’occasione nella sala-ristorante del locale della famiglia Ascani. Molti clienti affezionati e lo staff di Cascioli hanno trascorso una serata in allegria tra musica e la voglia di stare insieme.

In un’epoca in cui la trasformazione tecnologica sta plasmando il panorama automobilistico, la Nuova Mini Family emerge come una testimonianza tangibile di come la tradizione possa armoniosamente fondersi con l’avanguardia.

«L’elettrico – dichiara Ernesto Cascioli – una strada ormai intrapresa da tutte le case automobilistiche – È affascinante notare come la provincia di Macerata stia abbracciando con entusiasmo la transizione verso veicoli elettrici. Le vendite sono in aumento, e l’infrastruttura di ricarica sta vivendo un’espansione significativa». Attualmente, la provincia può vantare circa 50 stazioni di ricarica, tra cui una superveloce, un chiaro indicatore del crescente interesse e dell’adozione sempre più diffusa di veicoli elettrici.

«Le auto, caratterizzate da una spiccata digitalizzazione e sostenibilità, saranno lanciate nel mercato a marzo – aggiunge Ernesto Cascioli – Abbiamo voluto dare l’opportunità di vederle e toccarle con mano in virtù di questo road-show che sta toccando tutta Italia».

LA STORIA – Correva l’anno 1964 quando Ernesto Cascioli apriva a Teramo una delle prime concessionarie d’Abruzzo. Una grande eredità, quella paterna, che Giuseppe e Stefano hanno fatto subito propria, con la costituzione della Sirio e successivamente della Cascioli e Cascioli Rent. Attualmente il Gruppo Cascioli opera nelle province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona, L’Aquila e Teramo attraverso la commercializzazione dei più importanti marchi quali: Bmw, Mini, BMW Motorrad, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Veicoli Commerciali, Smart e di più recente acquisizione i brand Toyota e Toyota Veicoli Commerciai. Rappresenta l’eccellenza nelle regioni Marche e Abruzzo con i suoi 12 punti vendita e 3 centri noleggio a breve e lungo termine.

