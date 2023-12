Un libro in dono ai nuovi nati

La sala lettura della ex Centrale del Ponte a Tolentino ha ospitato la cerimonia di consegna di un libro che è stato donato ai nuovi nati tra dicembre 2022 e novembre 2023. All’evento, inserito nel progetto di “Nati per leggere”, sono intervenute l’assessore all’Istruzione e ai Servizi Sociale Elena Lucaroni, il consigliere delegato Benedetta Lancioni, la pedagogista, insegnante e referente Nati per Leggere ATS16 Laura Nardi e la pediatra Loredana Piermattei.

L’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato alle Politiche sociali e Istruzione del Comune di Tolentino in collaborazione con l’associazione di promozione sociale il Girasole. Nel corso dell’incontro è stato ribadito che anche l’evidenza scientifica dimostra che i primi anni di vita sono fondamentali per la salute e lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino, con effetti significativi per tutta la vita adulta. Dal 1999, Nati per Leggere ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sulla loro crescita.