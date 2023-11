«L’Hotel House rappresenta un anello debole in questa provincia, forse una delle poche eccezioni su cui bisogna concentrarsi».

Così il sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco lo scorso 7 novembre, nel corso del comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Macerata (leggi l’articolo). E oggi, la prima operazione “ad alto impatto”, nel condominio multietnico, annunciata proprio dalla prefettura: sono stati identificati oltre un centinaio di occupanti, sequestrato un quantitativo di sostanze stupefacenti e diversi immigrati sono stati trovati in stato di irregolarità. L’attività è tuttora in corso e l’esito conclusivo dell’operazione, condotta da carabinieri, polizia e guardia di finanza, sarà reso noto nella tarda mattinata.

(Servizio in aggiornamento)

(foto di Federico De Marco)