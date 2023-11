Al via la terza edizione di “Appignano Xmas 4run”, la gara podistica organizzata dal comune di Appignano con l’Us Acli e l’Asd Polisportiva Acli di Macerata che rientra nel Grand prix strada Fidal Marche e nel Cmr Marche gruppi podistici. Si tratta di una tra le ultime gare competitive del 2023 di 10.3 chilometri, molto attesa anche per il suo percorso che, seppur ondulato tra le belle colline appignanesi, presenta una seconda parte molto veloce. Premi per i primi tre runner che taglieranno il traguardo, nelle categorie uomini e donne con prodotti enogastronomici locali, ceramiche artistiche di pregio e gli immancabili e apprezzatissimi integratori sportivi. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12 di venerdì 1 dicembre attraverso il sito www.fidal.it.

L’attesa competizione sportiva vedrà ai nastri di partenza alcuni tra i runner più importanti del territorio, tra cui Ulderico Lambertucci di Macerata, il maratoneta di Dio, famoso per le sue grandi imprese nel segno della pace e della fede, tra cui la Macerata – Pechino di 11.780 chilometri sulle orme di Padre Matteo Ricci e i 1600 chilometri tra i santuari di Loreto e Lourdes. Presente anche l’ultramaratoneta Giulia Ranzuglia di Treia che vanta nel suo palmares anche la maratona più importante al mondo, la Spartathlon, gara di 250 km che collega Atene a Sparta con più di 4000 m di dislivello, percorsa in 36 ore.

Parallelamente alla gara podistica sarà organizzata anche una passeggiata guidata, aperta a tutti. Un circuito ad anello di 5,31 km che arriva fino al crinale delle colline per poter godere del panorama mozzafiato che si estende fino al mare e poi rientra nelle vie del borgo di Appignano dove i partecipanti potranno visitare gratuitamente il museo della Ceramica e il museo del Telaio. Il ritrovo degli atleti per la gara podistica e per i partecipanti alla passeggiata è alle ore 8 di domenica 3 novembre con partenza prevista alle ore 9.15, presso il campo sportivo Cicarè in Via del Monte ad Appignano. In chiusura della manifestazione a tutti i partecipanti verranno offerte le proteine naturali per eccellenza del territorio, i legumi, in particolare succulenti piatti di lenticchie cucinate e servite come da antica tradizione appignanese.