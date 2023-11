Mettono ko l’allarme poi tentano di rubare due auto in una concessionaria ma il colpo va a monte perché i vigilanti si accorgono che qualcosa non va e chiamano le forze dell’ordine. È successo questa notte intorno alle 4 a Macerata nella frazione di Sforzacosta.

È a quell’ora che qualcuno ha provato ad entrare da Cioci Motors in via Giovanni XXIII. Chi ha cercato di fare il furto è riuscito a mettere fuori uso l’allarme. E così si è garantito di poter entrare e avere il tempo per fare il furto. Obiettivo sarebbero state due auto che si trovavano in un capannone. I malviventi hanno tagliato la rete esterna della concessionaria e poi hanno raggiunto il capannone. Per entrare hanno sfondato una porta laterale. Il furto è finito lì perché una pattuglia della Vedetta 2 Mondialpol è passata per il giro di controllo. Il personale dell’istituto di vigilanza si è accorto che qualcosa non andava e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine che sono intervenute sul posto. I malviventi sono fuggiti.

(gian. gin.)