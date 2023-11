Trasferta agrodolce per le maceratesi Montefano e Sangiustese nell’Urbinate. I viola di Mariani, infatti, sciupano il doppio vantaggio costruito nel primo tempo e pareggiano 2 – 2 ad Urbino. Stampella e Di Matteo illudono la squadra di Mariani, che nella ripresa subisce il ritorno dei padroni di casa. Un punto che comunque muove la classifica e consente al Montefano di restare in zona playoff, condividendo il quinto posto insieme al K-Sport Montecchio Gallo a quota 18. Domenica prossima al Dell’Immacolata arriva l’ex capolista Civitanovese.

Scivola all’ultimo posto la Sangiustese (sette lunghezze al pari di Monturano Campiglione e Atletico Azzurra Colli), caduta all’inglese ad Urbania al termine di una settimana difficile, iniziata dalla separazione con mister Bolzan (oggi in panchina Massimo Ciccioli, tecnico della Juniores). I rossoblu non riescono a racimolare punti, obiettivo da non fallire nel prossimo weekend fra le mura amiche nello scontro diretto con il Montegiorgio.

La cronaca di Urbino – Montefano. La prima occasione del match è in favore dei padroni di casa. Al 3′ David respinge la conclusione di Sergiacomo. Altri tre giri di lancette e la difesa ospite contrae il tentativo di Montesi. Il Montefano risponde al 12′ con capitan Bonacci che, servito da Di Matteo, spedisce fuori. È il preludio al gol viola che giunge al quarto d’ora. Lo stesso Bonacci cade in area dopo un contatto con un avversario: Stampetta trasforma il rigore del vantaggio. Il raddoppio è servito al 27′: Calamita duetta con Di Matteo, il quale sfodera un sinistro imparabile (0-2). L’Urbino accorcia le distanze al tramonto del primo tempo (40′) grazie al penalty realizzato da Sartori. Ogni occasione è praticamente una marcatura.

La seguente, quella del definitivo 2 a 2 arriva proprio ad inizio ripresa (7′): questa volta Magnani salta più alto di tutti e gonfia la rete sugli sviluppi di un corner di Dalla Bona. Il centrale gialloblu, all’11’, chiama in causa David che si fa trovare pronto, come al 23′ sul tentativo mancino di Cusimano. Il Montefano si riaffaccia in avanti al 28′, ma Petrucci miracoleggia sulla punizione di Sindic. Il finale di match esalta i portieri. Nell’ultima occasione è la volta di David, sull’incornata di Sartori.

La cronaca di Urbania – Sangiustese. Buon avvio dei rossoblu ospiti. Al 4′ la punizione di Trillini viene deviata in corner, mentre al 10′ Stafoggia non è impeccabile sul diagonale di Minella. Al primo vero affondo i locali sfiorano la rete. Al 18′, infatti, Dal Compare colpisce di testa ma centra la traversa. Il bomber aggiusta la mira al 36′, quando incorna su azione di calcio d’angolo e insacca alle spalle di Shiba, portando in vantaggio l’Urbania. Nella ripresa, alla prima vera azione da gol, i biancorossi trovano il 2 a 0, frutto del colpo di testa di Carnesecchi in seguito ad una respinta di Shiba con i pugni.

Il tabellino di Urbino – Montefano 2-2:

URBINO (4-3-3): Petrucci; Bellucci, Magnani, Giunchetti, Tamagnini; Cusimano, Dalla Bona, Pierpaoli (64’ Boccioletti); Montesi, Sartori, Sergiacomo (75’ Esposito). A disp.: Stafoggia, Barro, Morani, Calvaresi, Nisi, Garota, Fiorelli. All.: Ceccarini.

MONTEFANO (3-5-2): David; Monaco, Pjetri (79’ Cingolani), Postacchini; Calamita, Di Matteo, Sindic, E. De Luca (57’ Camilloni), G. De Luca (58’ Papa); Bonacci, Stampella (53’ Latini). A disp.: Bentivogli, Morazzini, Volponi, Toro, Castignani. All.: Mariani.

TERNA ARBITRALE: Melloni di Modena (Serenellini di Ancona e Tidei di Fermo).

RETI: 14’ Stampella (rig.), 27’ Di Matteo, 40’ Sartori (rig.), 52’ Magnani.

NOTE: ammoniti: G. De Luca, Montesi, Dalla Bona, Di Matteo, Tamagnini, Monaco. Corner: 5-1. Recupero: 4′ (0’+4’).

Il tabellino di Urbania – Sangiustese 2-0:

URBANIA (4-3-3): Stafoggia; Aluigi (31’ s.t. Catani), Del Compare, Giovanelli, Salvi; Marengo, Carnesecchi, Zingaretti; Nouri (22’ s.t. Franca), Diene (20’ s.t. Paszynski), Sema. A disp.: Giulini, Mancini, Cantucci, Sacchi, Vendini, Antonucci. All.: Omiccioli.

SANGIUSTESE VP (4-2-1-3): Shiba; Calcabrini, Orlietti, Pigini, Marini; Proesmans, Trillini (37’ s.t. Formentini), Sopranzetti; Palmieri (35’ p.t. Ouedraogo, 37’ s.t. Del Gobbo), Minella (19’ s.t. Monachesi), Tulli. A disp.: Cingolani, Morresi, Tombolini, Sfasciabasti, Sauchelli. All.: Ciccioli.

TERNA ARBITRALE: Pigliacampo di Pesaro (Bruscantini di Macerata e Piccinini di Ancona).

RETI: 36’ p.t. Dal Compare, 24’ s.t. Carnesecchi.

NOTE: prima del fischio d’inizio letto un messaggio contro la violenza sulle donne e giocatori in campo con il tradizionale segno rosso sul volto. Corner 9-5. Ammonito Calcabrini. Recupero 7′ (3’ + 4’).

(foto Pier Marino Simonetti)