«Un’amministrazione che ignora gli appelli dei suoi cittadini o è miope o è menefreghista oppure è incapace di dare risposte». Così la consigliera Lavinia Bianchi di Siamo Civitanova interviene dopo lo striscione degli ultras civitanovesi che hanno protestato per i mancati investimenti per lo stadio comunale.

«È da troppo tempo che sono stati annunciati interventi per il rifacimento dei bagni per il pubblico lato gradinata e lato tribuna del Polisportivo. Siamo quasi alla fine di novembre ed ancora non c’è traccia di cantiere. Da donna e da tifosa della Civitanovese sollevo un problema: sostituire in un bagno chimico l’assorbente è un’impresa e non è certo cosa semplice. Se la provvisorietà del bagno chimico è diventato l’ordinario che si abbia il coraggio di dirlo. Oppure si dica se prima della fine del campionato l’amministrazione sia in grado di garantire la decenza minima di un bagno funzionante per gli spettatori».

Bianchi annuncia la presentazione di un’interrogazione consiliare per chiarire la tempistica degli interventi attesi: «Sia relativamente ai bagni del polisportivo sia per gli spogliatoi del campo di Civitanova Alta e, in sede di bilancio di previsione, noi ci batteremo con emendamenti per dare le giuste priorità con i giusti finanziamenti».