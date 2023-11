Striscione di protesta dal gruppo ultras della Civitanovese calcio. A finire nel mirino è il nuovo albero luminoso di piazza Conchiglia, installato la scorsa settimana e già oggetto dello sberleffo dei tifosi che l’hanno utilizzato come appendiabiti.

E infatti nottetempo hanno appeso alcune magliette ai suoi rami di acciaio. Una forma di protesta per contestare i 30mila euro di costo del pezzo di arredo urbano a fronte della mancanza di finanziamenti per lo stadio comunale. E infatti nella foto fatta circolare nello striscione si legge: «Spendete soldi pubblici per un attaccapanni e il comunale lo ignorate da vent’anni».

In particolare la contestazione è partita anche per la presenza di bagni chimici definiti “imbarazzanti” all’interno dello stadio e per la promessa non realizzata di effettuare lavori di cui ancora non c’è traccia.

