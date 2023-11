Di osteoporosi, la ladra silenziosa, di prevenzione e stili di vita si parlerà sabato 18 novembre alle 10 nel terzo di una serie di incontri gratuiti e aperti a tutti che si svolgerà nella sala convegni del Centro medico BluGallery a San Severino , in via F. Ferranti, 41 nella zona industriale Taccoli (ingresso libero fino ad esaurimento dei posti).

«L’osteoporosi – si legge in una nota del centro medico – è una malattia sistemica dell’apparato scheletrico, caratterizzata da una bassa densità minerale e dal deterioramento della micro-architettura del tessuto osseo, con conseguente aumento della fragilità ossea e aumentato rischio di frattura (in particolare di vertebre, femore, polso, omero, caviglia) per traumi anche minimi.

Si stima che l’osteoporosi sia molto diffusa a livello globale e che nel nostro Paese colpisca circa 5 milioni di persone, di cui l’80% sono donne in post menopausa.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha più volte richiamato l’attenzione sull’osteoporosi e, soprattutto, sulle fratture da fragilità, che hanno rilevanti conseguenze sia in termini di mortalità sia di disabilità motoria, con elevati costi sanitari e sociali. Sensibilizzare le persone verso fattori di rischio non modificabili quali l’età, il sesso e familiarità e quelli modificabili è lo scopo di questa iniziativa, nata dall’impegno costante a supporto della comunità locale del Centro Medico BluGallery».

L’incontro vedrà come relatori il dottor Andrea Camilletti (specialista in Endocrinologia), la dottoressa Benedetta Ferretti (specialista in Oncologia e Cardiologia), il dottor Francesco Serbassi (Biologo Nutrizionista) e sarà moderato dal dottor Andrea Sgolacchia, specialista in Radiologia.

Nel suo intervento il dottor Andrea Camilletti parlerà dell’incidenza dell’osteoporosi nella popolazione italiana, in particolare nelle donne in post menopausa, e del rischio correlato di fratture da fragilità a seguito di traumi di minima entità, che rappresentano la complicanza più temibile e invalidante. L’osteoporosi, sebbene insidiosa, può essere facilmente diagnosticata attraverso esami strumentali che misurano la densità minerale ossea e soprattutto può essere prevenuta attraverso la diagnosi precoce e il rispetto di uno stile di vita sano e adeguato.

La dottoressa Benedetta Ferretti parlerà di osteoporosi in ambito oncologico, problema importante e forse sottovalutato anche a causa di linee guida talora non chiare e paure infondate. Secondo gli studi, tra i pazienti oncologici non metastatici quelli più esposti all’insorgenza dell’Osteoporosi sono i soggetti in terapia ormonale adiuvante. Dopo la valutazione del caso singolo, si può intervenire con una terapia farmacologica volta ad inibire il riassorbimento osseo, rispettando sempre uno stile di vita sano.

Il dottor Francesco Serbassi nel suo intervento approfondirà tutti quei nutrienti che influenzano ogni giorno il complicato metabolismo osseo. Non solo Vitamina D e Calcio, ma anche le proteine, l’alcol e il caffè possono inficiare la densità ossea, portando nel lungo periodo all’Osteoporosi. Questa patologia, che colpisce sia uomini che donne, trova nella dieta e nell’attività fisica due fondamentali mezzi di prevenzione e di cura. L’evento è patrocinato dal Comune di San Severino.

Info e contatti: tel. 0733 639051 [email protected]

www.centromedicoblugallery.it