Tolentino e San Severino hanno celebrato ieri il 20° anniversario della strage di Nassiriya e la Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

A Tolentino la cerimonia, come tutti gli anni, si è tenuta davanti al Monumento caduti di Nassiriya, opera realizzata dallo scultore Lino Gentili nello spazio antistante la caserma dei Carabinieri, dove, dopo l’alzabandiera e l’esecuzione dell’inno a cura dell’associazione musicale Gabrielli, è stata deposta una corona di alloro. Momento particolarmente rilevante ed emozionante è stato quello dell’intervento di Fabio Paradisi, comandante della stazione dei carabinieri di Penna San Giovanni, che era presente nella caserma “Libeccio” adiacente alla caserma “Maestrale” dove si è consumato l’atto terroristico nel quale hanno perso la vita 19 italiani, 12 carabinieri, cinque militari dell’esercito e due civili. Alla cerimonia hanno partecipato una rappresentanza degli studenti dell’istituto Lucatelli, dell’Iis Filelfo e dell’Ipsia Frau.

A San Severino le celebrazioni si sono svolte in largo Sergio Piermanni, dove si trova il monumento dedicato ai caduti dell’attentato. «Ciò che avvenne a Nassiriya 20 anni fa – ha sottolineato nel proprio saluto il sindaco Rosa Piermattei – è ancora vivissimo nella nostra memoria. Il lutto, quale sentimento di dolore per quanto successe in quella terribile giornata, ci accompagna da due decenni in questo giorno in cui la Repubblica rivolge il suo pensiero ai tanti feriti e caduti nelle missioni che l’Italia ha sviluppato a servizio della comunità internazionale e dei diritti dei popoli». Sono poi intervenuti i rappresentanti dell’Associazione nazionale arma di cavalleria, con la presenza dei soci settempedani della sezione “Ludovico Censi”, dell’Associazione nazionale granatieri, della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile. Presenti anche alcuni alunni delle scuole medie dell’istituto comprensivo Tacchi Venturi, dell’Ipsia Ercole Rosa e dell’Itis Divini.

Queste le foto della cerimonia di Tolentino:

Queste le foto della cerimonia a San Severino: