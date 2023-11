Controlli straordinari nelle stazioni ferroviarie, a San Severino hanno riguardato per lo più giovanissimi pendolari che frequentano gli istituti scolastici settempedani.

L’operazione “Alto impatto” è stata portata a termine dalla polizia giovedì e venerdì anche nelle stazioni di Fabriano e Ancona centrale e hanno coinvolto gli uomini della polizia ferroviaria di Fabriano e quelli del Settore operativo di Ancona Centrale in collaborazione con le unità cinofile. L’iniziativa è nata per contrastare delitti in ambito ferroviario come la presenza illegale di cittadini extracomunitari o minori non accompagnati, oltre che per contrastare i reati di danneggiamento che avvengono sui treni lasciati in sosta, in particolare, graffiti sui treni.

Nelle stazioni di Fabriano e San Severino sono state controllate complessivamente 130 persone. Nella stazione di Ancona Centrale l’impegno della Polfer si è protratto sino alle 24 e ha portato al controllo di 230 persone di cui 74 stranieri, 2 persone sono state denunciate perché inottemperanti alla normativa prevista dal Testo Unico sull’immigrazione e 2 persone sono state proposte per provvedimenti di Polizia.