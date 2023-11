Due oli maceratesi sul podio dei migliori tra 90 partecipanti. Si tratta del monovarietale di orbetana di Nunzio Fattobene di San Severino e del monovarietale raggiola dell’agricola San Pacifico. Il risultato è stato decretato sabato durante la prima serata della Festa dell’olio muovo. «Anche quest’anno – scrivono gli organizzatori -nonostante le difficoltà climatiche che hanno inciso profondamente nel settore olivicolo (in tutto il bacino del Mediterraneo si stima un calo di produzione del 60%) – siamo riusciti a portare a termine la consueta “ Festa dell’olio nuovo” 2023 con il concorso riservato ai piccoli produttori locali con produzioni di eccellenza». La prima delle due serate si è svolta nell’agriturismo “ Collina dei Ciliegi” una caratteristica location a 700 metri sul livello del mare nelle campagne di San Severino che si è ben prestata alla serata gastronomica e all’esposizione delle classifiche della novantina di partecipanti. I produttori migliori sono risultati nell’ordine Barbara Barbante di Montegranaro con un monovarietale di raggia che ha meritato il punteggio di 9,43 seguita da Nunzio Fattobene di San Severino con l’altro mono di orbetana con punti 9,40 e in terza posizione l’agricola S.Pacifico con un altro mono di raggiola che ha meritato il punteggio di 9,23.

«Purtroppo – concludono gli organizzatori – molti i concorrenti con olii difettati dovuti principalmente alla molitura avvenuta in condizioni di caldo eccessivo con temperature fuori dalla norma per quel periodo dove solo pochi frantoi – con impianti modernissimi – sono riusciti a limitare i danni. La serata conclusiva con la vendita all’incanto di alcuni piccoli lotti di eccellenza avrà al ristorante Due Torri di San Severino sabato 25 novembre. Per la partecipazione all’asta è fissato un tetto massimo di 60 presenti ed è necessario iscriversi per tempo andando sul sito www.festadellolionuovo.it.

La classifica finale dei produttori