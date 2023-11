L’Ancona cade di misura al Vanni Sanna di Sassari contro la capolista Torres: decisivo un gol al 77′ di Ruocco. I biancorossi di Colavitto, accompagnati in Sardegna da una cinquantina di tifosi, non hanno scampo contro la prima in classifica del girone B di Serie C e restano a metà graduatoria con 16 punti. Troppo sterile in attacco la prestazione dei dorici, i quali si sono difesi bene, determinante in negativo lo svarione difensivo che ha permesso all’attaccante locale di segnare il gol partita. Domenica prossima al Del Conero arriverà la Recanatese, oggi straripante contro l’Olbia (4-1).

La cronaca. La prima conclusione in porta è della Torres. Dopo appena un giro di lancette risulta debole il rasoterra di Diakitè, para Perucchini. Stessa sorte, all’8′, per Mastinu. Al 10′ il primo spunto dell’Ancona: il tiro di Cioffi viene deviato in angolo, dal corner Spagnoli prova senza fortuna un colpo di tacco. Al 13′ nuovo tentativo di Diakitè, si spegne a lato il suo colpo di testa. Tre minuti più tardi, grande botta dal limite di Mastinu, restinge l’attento Perucchini. I sardi al 38′ protestano per un tocco di mano in area di Saco, giudicato involontario e quindi non da rigore dall’arbitro.

Al 51′, sugli sviluppi di un corner, ci prova Ruocco ma il suo tentativo fa la barba al palo. Il numero dieci si ripete al 55′ con una gran girata ma Perucchini fa buona guardia. L’Ancona risponde al 62′ in ripartenza, Cioffi offre a Saco che dal limite calcia fuori di non molto. È l’unico acuto biancorosso della ripresa. Infatti, al 77′, la Torres sblocca il risultato: Liviero crossa dalla sinistra per il solo soletto Ruocco, che ha il tempo di stoppare e gonfiare la rete all’altezza dell’area piccola di rigore. I ragazzi di Colavitto si gettano in avanti ma senza riuscire ad impensierire Zaccagno. Nel recupero sono i padroni di casa a sfiorare il bis con Mastinu, per ben due volte: al 93′ Perucchini alza sopra la traversa la bordata dalla distanza, qualche istante più tardi si ripete e la palla sibila il palo.

Il tabellino:

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Idda, Dametto, Antonelli; Fabriani (83′ Cester), Giorico (83′ Masala), Mastinu, Verduci (32′ Liviero); Ruocco; Fischnaller (69′ Menabò), Diakitè (83′ Kujabi). A disp.: Garau, Pinna, Mandrelli, Lora, Nunziatini, Goglino, Sanat, Siniega, Petriccione. All.: Greco.

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Barnabà (84′ Mattioli), Pellizzari, Cella, Martina; Nador, Gatto, Saco (63′ Marenco); Energe (63′ Gavioli), Spagnoli (84′ Kristoffersen), Cioffi. A disp.: Vitali, Testagrossa, Peli, Agymang, Clemente, Dutu, Radicchio, Basso. All.: Colavitto.

TERNA ARBITRALE: Bordin di Bassano del Grappa (Croce di Nocera Inferiore – Morotti di Bergamo).

RETE: 77′ Ruocco.

NOTE: ammoniti: Diakite, Saco, Idda, Ruocco, Cioffi, Mastinu, Martina, Cester, Celia. Recupero: 9′ (4’+5′).