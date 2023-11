di Michele Carbonari

Un super Sbaffo trascina la Recanatese nel netto 4 a 1 contro l’Olbia al Nicola Tubaldi.

Il capitano giallorosso realizza una doppietta (tiro a giro alla Del Piero e rovesciata alla CR7) e un assist (per Morrone) ed insieme al sempreverde Ferretti (un gol e un assist da subentrato) stende la formazione sarda, che è riuscita solamente ad accorciare momentaneamente le distanze con il colpo di testa di Dessena. È un vero piacere vedere giocare a calcio la squadra di mister Giovanni Pagliari, che vola al terzo posto a quota 21 punti, al pari del Perugia, nel girone B di Serie C e domenica prossima, alle 18.30, cercherà di regalare spettacolo anche al Del Conero nel derby contro l’Ancona (oggi sconfitta di misura a Sassari contro la capolista Torres).

La cronaca. Pronti via e dopo appena trenta secondi di gioco Nanni prova un colpo di testa che termina alto. L’attaccante dell’Olbia ci riprova al 3′ ma viene murato dalla difesa giallorossa. Al 10′ ecco la Recanatese, con Prisco che raccoglie e calcia di destro, decisiva una deviazione in angolo. Altri dieci giri di lancette e un delizioso assist di Carpani imbecca Melchiorri che di testa indirizza clamorosamente male da due passi. Al 23′ tiro velleitario di Sbaffo dalla distanza (alto). È sempre Recanatese anche nella seconda parte del primo tempo. Al 34′ Sbaffo apre per Senigagliesi, sponda di testa per Melchiorri il quale centra la parte alta della traversa, ma in posizione di fuorigioco, azione sfumata. Si spegne sopra il montante anche il tiro a giro di Lipari al 38′, stessa sorte per l’incornata di Melchiorri al 43′.

Ad inizio ripresa l’Olbia si fa pericolosa due volte con altrettante punizioni di capitan Ragatzu, la prima finisce alta e la seconda fa la barba al palo. Al 63′ incursione in area del subentrato Ferretti, che di testa gira a lato un cross di Longobardi. Un minuto dopo si spegne sul fondo anche il rasoterra di capitan Sbaffo. Al 69′ azione manovrata dei leopardiani che porta al tiro Veltri, para il portiere ospite. Il gol della Recanatese è nell’aria e al 70′, dalla sinistra, Lipari appoggia per Sbaffo, stop e tiro, palla all’angolino dove Rinaldi non può arrivare.

L’uno-due è servito al 74′: sgroppata di Veltri sulla destra, traversone perfetto, Ferretti è bravo ad anticipare il diretto avversario e a gonfiare la rete del raddoppio. Ferretti è particolarmente ispirato: all’80’ rientra e calcia con il mancino, Rinaldi blocca in due tempi. L’Olbia si getta in avanti e all’82’ accorcia le distanze grazie al colpo di testa di Dessena, sugli sviluppi di un corner. La Recanatese non ci sta e ristabilisce nuovamente le distanze all’83’: azione sulla fascia, Melchiorri apre per Ferretti che di destro mette al centro, Sbaffo si coordina ed esegue una rovesciata spettacolare per il tris vincente. Al 90′ cerca gloria anche il subentrato Giampaolo, centrale il tiro da fuori. Il poker arriva il minuto dopo quando Sbaffo verticalizza in area per Morrone che in scivolata buca Rinaldi sul primo palo e sigla il definitivo 4 a 1.

Il tabellino:

RECANATESE (4-4-2): Meli; Veltri (80′ Mane), Peretti, Ricci, Longobardi; Senigagliesi (58′ Ferretti), Prisco, Carpani, Lipari (80′ Giampaolo); Sbaffo, Melchiorri (85′ Morrone). A disp.: Tiberi, Mascolo, Quacquarelli, Gomez, Ferrante, Marinacci, Canonici. All.: Pagliari.

OLBIA (4-2-3-1): Rinaldi, Zallu, Bellodi (86′ Palomba), Motolese, Fabbri; Dessena, Mameli (64′ Zanchetta); Contini (64′ Cavuoti), Biancu (86′ Corti), Ragatzu; Nanni (86′ Scapin). A disp.: Palmisani, Van Der Want, La Rosa, Incerti, Arboleda, Belloni. All.: Greco.

TERNA ARBITRALE: Silvestri di Roma 1 (Rizzello di Casarano – Caldarola di Asti).

RETI: 70′ Sbaffo, 74′ Ferretti, 82′ Dessena, 83′ Sbaffo, 91′ Morrone.

NOTE: ammoniti: Dessena, Motolese. Recupero (0’+5′).