Sabato 11 novembre terzo e ultimo appuntamento del ciclo di incontri gratuiti del format ApertaMente, ideato dai Servizi Sollievo degli Ats 17 e 18 presso la nuova sede “Tutti al Centro” di via Salimbeni 42 a San Severino. ApertaMente, che si avvale della collaborazione con l’associazione locale Help Sos Salute e Famiglia Odv oltre che di Scacco Matto Odv, dopo il primo incontro “Rischio Digitale?” con Paolo Nanni comunicatore del Ddp di Macerata e il secondo “Ri-Conoscere le Emozioni” con lo psicoterapeuta Alessandro Suardi, vedrà questa volta un confronto (dalle 17 alle 19,30), moderato sempre da Paolo Nanni, tra la psicologa e psicoterapeuta Giuseppina Malasisi e il sociologo Giuliano Tromboni su “Adolescenza: uno sguardo sul nostro territorio”. Un momento di scambio e dialogo utile quindi per capire più da vicino l’attuale situazione dei nostri ragazzi dalle parole di due professionisti che quotidianamente affrontano casi di problematiche relative all’adolescenza. Durante l’incontro per tutte le famiglie con figli piccoli sarà messo a disposizione un servizio di intrattenimento dei bambini a cura dei volontari dell’associazione Help e al termine sarà offerto a tutti i partecipanti anche un aperitivo di saluti finali.