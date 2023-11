Il centro medico BluGallery, una delle strutture mediche private tecnologicamente più all’avanguardia della regione, è un punto di riferimento da oltre 10 anni per chi ha bisogno di visite mediche specialistiche senza liste d’attesa e diagnosi in tempi rapidi. Situato alle porte di San Severino Marche, il centro è dotato di oltre 30 ambulatori medici specialistici e macchinari all’avanguardia per ogni tipo di esame diagnostico, tra i quali risonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla, Tac – Tc 128 Strati, mammografia 3D con tomosintesi.

Tra le novità del centro l’arrivo di un professionista d’eccellenza, che si unirà in breve all’équipe dell’ambulatorio di cardiologia del BluGallery: il cardiochirurgo Roberto Nerla, responsabile di Cardiologia strutturale e della ricerca in cardiologia interventistica all’ospedale di alta specialità Maria Cecilia Hospital di Cotignola (RA), struttura di prim’ordine in Italia per le patologie cardiovascolari. Nerla sarà un punto di riferimento per i pazienti della zona affetti da patologie valvolari cardiache, che potranno effettuare al Centro Medico BluGallery prime visite ed esami preliminari, come angioTac, risonanza magnetica cardiaca e ecocardio color-Doppler senza doversi recare in Emilia Romagna.

Il dottore spiega come le patologie valvolari cardiache possano essere trattate con nuovi approcci interventistici basati su tecniche percutanee mininvasive, ovvero, tecniche che non richiedono incisioni chirurgiche, come ad esempio la tecnica Tavi o le procedure MitraClip e Triclip. Che cos’è la tecnica Tavi e quali vantaggi offre rispetto alla cardiochirurgia tradizionale? «La Tavi indica un trattamento di sostituzione valvolare aortica senza incisione chirurgica ed è la procedura ormai più diffusa e conosciuta. La nuova valvola, montata all’interno di uno specifico sistema di rilascio, viene fatta risalire attraverso l’arteria femorale verso il cuore. Viene quindi rilasciata all’interno della valvola nativa degenerata e là inizia da subito a svolgere la sua funzione in modo fisiologico. Il vantaggio di questa tecnica è che si può applicare alla quasi totalità dei pazienti (oltre il 95%). Inoltre, la tecnica Tavi ha mostrato un’efficacia superiore a quella della cardiochirurgia tradizionale nei pazienti over 75. Più in generale, gli approcci mini invasivi per il trattamento di patologie valvolari permettono di intervenire su pazienti per i quali la chirurgia tradizionale sarebbe troppo rischiosa e consentono un recupero fisico più rapido».

In quali casi, invece, si interviene con le procedure MitraClip e Triclip? «Le procedure MitraClip e Triclip si applicano nel trattamento della valvulopatia mitralica e tricuspidalica: mediante un approccio non chirurgico, che prevede il posizionamento sotto guida transesofagea di una clip (una “pinzetta” in sostanza), si vanno ad unire i due lembi della valvola nel punto di mezzo, trasformando l’orifizio unico della valvola stessa in due orifici affiancati di minore ampiezza. Questa procedura ha mostrato buoni risultati anche su pazienti con patologie in stadio avanzato che non potrebbero essere trattati con tecniche chirurgiche tradizionali».

Per prenotare un appuntamento con Roberto Nerla gli operatori sono disponibili al numero 0733 639051. Blugallery si trova a San Severino Marche in via Ferrante Ferranti 41, zona industriale Taccoli. Apertura dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 20 e il sabato dalle 8,30 alle 13. Per scoprire l’offerta completa visitare il sito del centro.

(Articolo promoredazionale)