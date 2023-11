In Eccellenza continua la favola Chiesanuova, che a Montegiorgio conquista la quinta vittoria consecutiva trascinata nella ripresa dal subentrato Edoardo Defendi e vola al secondo posto, agganciando la Civitanovese (1-1 esterno contro la Sangiustese Vp). Se i biancorossi di Mobili sono così in alto è anche merito della difesa di ferro: Fatone non subisce gol da 450 minuti. Domenica prossima, per la decima giornata d’andata, arriva la Jesina. Torna a muovere la classifica, invece, il Montefano, che divide la posta in palio fra le mura amiche contro l’Osimana, che strappa l’1 a 1. Al termine del primo tempo il botta e risposta fra Palmucci e Triana. I viola reggono nonostante l’inferiorità numerica per l’intera seconda frazione a causa del rosso rimediato da Guzzini. La squadra di Mariani resta ai piedi della zona playoff e nel prossimo turno cercheranno punti nella trasferta contro il Monturano Campiglione.

La cronaca di Montegiorgio – Chiesanuova. Mister Mobili è privo degli under Corvaro, Molinari e Farroni. Locali privi di Albanesi. Parte bene il Chiesanuova, dopo appena un giro di lancette Mongiello per l’ex Sbarbati che di testa sfiora il gol (palla di poco alta). Alla mezz’ora locali pericolosi con la punizione di Zaccocchia che impegna Fatone. Dieci minuti più tardi giocata di Sbarbati che supera tre avversari, serve Carnevali in area che in due circostanze fa esaltare Forconesi. I ragazzi di Mobili approcciano bene anche la ripresa. Al 49′ Pasqui serve Sbarbati ma il numero uno rossoblu intercetta la sfera. Al 60′ tiro di Pavarati, Fatone para. Un paio di minuti e Badiali impegna Forconesi da fuori area. Al’ 78 il Chiesanuova sblocca il risultato: capitan Mongiello serve il subentrato Defendi che supera Forconesi grazie ad un delizioso tocco. I biancorossi spingono ancora sull’acceleratore e all’84 Defendi serve Sbarbati il cui tiro viene deviato in angolo da Forconesi. Il Montegiorgio ci prova fino alla fine ma ancora Chiesanuova a sfiorare il raddoppio con Sbarbati che serve Defendi al quale non riesce il colpo del 2 a 0. Nei cinque minuti di recupero la difesa del Chiesanuova fa buona guardia.

La cronaca di Montefano – Osimana. Il primo tempo è ricco di occasioni, soprattutto locali. Al 9′ la prima conclusione del viola Sindic (centrale), al 14′ quella del giallorosso Bugaro (punizione fuori). I locali ci riprovano cinque minuti più tardi con il sinistro di Alla, Piergiacomi devia in corner. Al 29′ è invece il turno di Palmucci, l’estremo difensore ospite non è impeccabile ma aiutato dalla propria difesa si salva sul tentativo di ribattuta di Bonacci. Il gol del Montefano è nell’aria, arriva al 38′ e porta la firma dello stesso Palmucci: il primo tiro colpisce Piegiacomi, letale il successivo tap in. I ragazzi di Mariani non si accontentano e sfiorano il bis, il diagonale di Papa fa la barba al palo.

Prima dell’intervallo la doccia fredda, con l’Osimana che trova il pareggio grazie a Triana che di prima intenzione trasforma in rete il cross di Alessandroni. Nel recupero si scaldano gli animi e in un parapiglia laterale a farne le spese è il viola Guzzini, che viene espulso, mentre il giallorosso Fermani viene ammonito in panchina. Il secondo tempo regala meno emozioni. Il Montefano regge nonostante l’inferiorità numerica e va vicino al gol in due circostanze con Palmucci (tiro a giro al 6′) e con Sindic (calcio piazzato al 24′). In pieno recupero, però, è l’Osimana ad avere il jolly per la vittoria ma prima David (deviazione sulla traversa) e poi Alla (respinta sulla linea di porta) salvano il Montefano dal colpo di testa di Tittarelli.

Il tabellino di Montegiorgio – Chiesanuova 0-1:

MONTEGIORGIO: Forconesi, Diakhaby, Marcatilli, Milozzi (87′ Maranesi), Gori, Rossini, Candidi, Zancocchia, Bardeggia, Paravati (65′ Ferrini), Capparuccini (75′ Torquati). A disp.: Grifi, Zamputi, Vignaroli, Beleggia, Traini, Cobo. All.: Vagnoni.

CHIESANUOVA: Fatone, Giaconi, Iommi, Badiali, Canavessio, Monteneri, Pasqui (58′ Defendi), Crescenzi (68′ Morettini), Sbarbati, Mongiello (80′ Dutto), Carnevali (75′ Trabelsi). A disp.: Carnevali, Massaccesi, Bonifazi, Rapaccini. All.: Mobili.

TERNA ARBITRALE: Chiariotti di Macerata (Belogi di Ancona – Pizzuti di Macerata).

RETE: 78′ Defendi.

NOTE: ammoniti: Fatone, Rossini. Recupero: 5′ (0′ + 5′).

Il tabellino di Montefano – Osimana 1-1:

MONTEFANO (4-3-1-2): David; Calamita, Postacchini, Monaco, G. De Luca (20’ s.t. Di Matteo); Guzzini, Alla, Sindic (44’ s.t. Stampella); Palmucci (48’ s.t. Pjetri); Papa (20’ s.t. E. De Luca), Bonacci. All.: Mariani.

OSIMANA (4-2-3-1): Piergiacomi; Mosquera, Micucci, Patrizi, Fermani (6’ p.t. Bellucci, 10’ s.t. Falcioni); Borgese (10’ s.t. Buonaventura), Micucci; Calvigioni (1’ s.t. Bambozzi), Triana, Alessandroni; Tittarelli. All.: Aliberti.

TERNA ARBITRALE: Latuga di Pesaro (Di Tella di Ancona – Bejko di Jesi).

RETI: 38’ p.t. Palmucci, 44’ p.t. Triana.

NOTE: ammoniti: G. De Luca, Sindic, Calvigioni, Fermani (dalla panchina), Borgese, Papa, Bugaro, Patrizi. Espulso: 49’ p.t. Guzzini. Recupero: 10′ (4’+6′).