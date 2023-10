di Luca Patrassi

Trenta turni al mese, uno al giorno per un anno. Tutti i giorni insomma nei reparti di Pediatria di Macerata e di Civitanova sarà al lavoro un medico a gettone. La scena non cambia, l’Ast di Macerata ricorre alla coop, con i costi ben noti, per garantire i servizi. Non ci sono medici a sufficienza, peraltro negli ultimi tempi in diversi specialisti hanno preferito salutare l’Ast Macerata e togliere le tende. All’albo pretorio è appena comparsa la determina del direttore generale facente funzioni (che non firma atti se non urgenti) Milco Coacci che affida a una cooperativa sociale onlus bolognese, la Novamedica srl, l’appalto per la copertura di una serie di turni nei reparti di Pediatria degli ospedali di Macerata e di Civitanova, il costo per un anno è di 471mila euro. Una sola domanda di partecipazione alla gara, affidata con un ribasso dello 0.9%. Il ricorso ai medici a gettone di una coop è obbligato dal fatto che gli specialisti mancano e i pochi non sembrano fare la fila per le strutture ospedaliere pubbliche, la fanno ancor meno per Macerata. Nel dettaglio ecco cosa scrive l’Ast nella motivazione del ricorso ai medici a gettone: «Vista l’impossibilità di provvedere alle assunzioni del personale medico attraverso le ordinarie procedure di reclutamento, così come attestato dal direttore delle Risorse Umane il quale conferma le criticità a seguito dell’esito dell’avviso pubblico indetto il 10 maggio 2022, dell’esito del concorso pubblico unificato, espletato nel mese di ottobre 2022, del successivo avviso pubblico per assunzioni a tempo determinato (anche a seguito di ulteriori cessazioni) e visto l’esito del concorso pubblico indetto dalla Direzione Generale con determina 424 del 14.04.2023 che non ha permesso di sopperire alle esigenze dell’Amministrazione… la grave carenza di personale interno di medici presso le strutture ospedaliere dell’Ast di Macerata e il concreto rischio di non coprire i turni nel breve periodo…». Nel dettaglia si tratta della fornitura di assistenza medica specialistica nei reparti di pediatria dei presidi ospedalieri di Civitanova e di Macerata, consistente in attività da porre in essere tramite servizi diurni )-20) e notturni 20-8), sette giorni su sette, della durata di dodici ore. Il contratto prevede la copertura di 30 turni mensili, 10 turni al mese presso la unità operativa di Pediatria e di Neonatologia dell’ospedale di Macerata e venti presso la Pediatria dell’ospedale di Civitanova