Trasferta a Genova nei giorni scorsi per il sindaco Andrea Staffolani, che ha partecipato alla 40° assemblea nazionale dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) insieme a una delegazione di circa 60 tra primi cittadini, assessori e consiglieri comunali marchigiani guidata dal presidente di Anci Marche e sindaco di Fermo Paolo Calcinaro.

Un tre giorni di confronto a livello nazionale, aperta dai discorsi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, cui hanno preso parte anche molti rappresentanti del Governo, tra panel tematici e tavole rotonde. «Sono stati anticipati i contenuti più importanti della prossima legge di bilancio – racconta Staffolani – da parte nostra c’è grande attenzione in particolare sulle possibilità offerte dalle linee di finanziamento dei bandi nazionali ed europei, ma anche alle sfide del Pnrr e della transizione energetica, ma è stato molto interessante anche il confronto con la fondazione Ifel, ente fondato dall’Anci per assistere i Comuni in materia di finanza ed economia locale, incentrato sulle priorità dei sindaci in relazione alle risorse di bilancio. È stato anche un’occasione di confronto fondamentale per portare Morrovalle a dialogare con le altre realtà e sui tavoli di respiro nazionale: un momento di interscambio importante per l’arricchimento di tutti».