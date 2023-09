di Mauro Giustozzi

Sarà la Edilizia Crocioni snc a costruire il nuovo campo da rugby a Villa Potenza. Questo l’esito del bando di gara, il secondo visto che la prima volta era andato deserto senza imprese partecipanti, reso noto dal Comune di Macerata attraverso un’apposita determina in cui si aggiudica l’appalto dell’attesissimo nuovo impianto della palla ovale dove giocherà il Banca Macerata Rugby. Nell’atto amministrativo si legge che viene “approvata la proposta di aggiudicazione dell’appalto dei lavori per la rigenerazione urbana dell’area archeologica di Ricina e campo da rugby Villa Potenza e valorizzazione area archeologica di Ricina e riqualificazione e delocalizzazione campo da rugby Villa Potenza in favore del concorrente 3, Edilizia Crocioni snc di Macerata, alle condizioni stabilite negli atti di gara, come integrate dall’offerta tecnica ed economica, quest’ultima rappresentata dal ribasso del 5,00% sull’importo posto a base di gara, quindi per un importo contrattuale complessivo di 2.029.037,90 euro e per un tempo pari a 300 giorni naturali e consecutivi” riferiti al tempo per realizzare l’opera pubblica. Va detto che questo era uno dei progetti che rientravano nel capitolo Rigenerazione urbana del Pnrr, capitolo completamente cancellato dal governo. Resta da capire quindi, come aveva assicurato Palazzo Chigi, quali altre risorse verranno trovate per compensare i mancati fondi del Pnrr.

Dunque dopo essersi aggiudicato la ristrutturazione dello stadio Helvia Recina l’impresa che fa capo al presidente della Maceratese Alberto Crocioni la spunta anche nella gara di appalto per un altro impianto sportivo, quello destinato alla palla ovale. Non è comunque un caso isolato che una stessa ditta si aggiudichi appalti per due opere pubbliche diverse in città. Restando nell’ambito sportivo va ricordato che la Karintia srl di Avezzano, che sta lavorando alla costruzione della nuova palestra destinata ad arti marziali e scherma di Piediripa, in precedenza si era aggiudicata l’appalto per la nuova palestra a servizio della scuola primaria IV Novembre di Macerata. Il bando di gara concernente il nuovo campo del rugby che sorgerà accanto al Centro Fiere ha avuto un percorso accidentato in quanto il Comune nei mesi scorsi aveva visto andare deserto il primo bando per la realizzazione dei lavori di valorizzazione dell’area archeologica di Ricina e riqualificazione e delocalizzazione del campo da rugby di Villa Potenza.

Di qui la necessità di riproporre nuovamente la gara che, stavolta, ha visto la presenza di tre ditte, con la Edilizia Crocioni che ha effettuato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il progetto prevede la realizzazione di due nuovi campi da rugby (uno in sintetico e uno in erba) per allestire un polo sportivo di riferimento regionale. A ciò sarà connessa la valorizzazione dell’area archeologica di Helvia Recina all’interno di una più ampia strategia per la riqualificazione della qualità urbana della località di Villa Potenza per trainare lo sviluppo economico e turistico del territorio. Il progetto è stato stilato dagli uffici comunali in un dialogo costante anche con i tecnici della Federazione di Rugby, approvato dal Coni, che hanno potuto offrire utili indicazioni specifiche per far sì che i campi siano utilizzabili al meglio: si prevede la realizzazione di un nuovo campo da rugby in erba naturale accanto al centro fiere, che verrà affiancato da un secondo campo più piccolo e da tre immobili destinati a spogliatoio, una club house di oltre 400 metri quadri e un locale tecnico per gli impianti. Tutta l’area sarà delimitata e recintata e si potrà accedere dal parcheggio del centro fiere transitando per una strada esistente, utilizzando degli appositi cancelli. Sarà la nuova casa del Banca Macerata Rugby che potrà traslocare dall’attuale collocazione dell’impianto intitolato a Elia Longarini nella zona dell’Anfiteatro. I lavori dovranno concludersi entro il 2026.