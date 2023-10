Il sogno del Cus Macerata di vincere il campionato italiano di società di marcia è svanito proprio all’ultimo respiro. Ma per i biancoazzurri arriva comunque la grande soddisfazione di laurearsi vicecampioni d’Italia. Grazie ai ragazzi e soprattutto alle ragazze, la polisportiva è stata in testa dalla prima tappa dello scorso gennaio, ma proprio nella finale di Alessandria ha perso il primato, chiudendo al secondo posto. E’ accaduto che l’inserimento di una nuova atleta da parte dell’Atletica Bergamo 1959, proprio nell’ultimo appuntamento in calendario, ha ribaltato le sorti di un campionato che aveva visto il sodalizio maceratese sempre al comando.

Giulia Miconi e Anastasia Giulioni, entrambe studentesse universitarie, le atlete che fin dalla gara di gennaio in Sicilia hanno macinato chilometri per regalare al Cus e al responsabile di sezione Diego Cacchiarelli il titolo di campioni d’Italia. Tante trasferte (dopo l’isola la Puglia, Toscana, Lazio e Piemonte) tutte fatte col massimo impegno. «Il secondo posto migliora il terzo ottenuto nel 2022, ma al momento prevale il rammarico perché il Cus Macerata assaporava il grande trionfo – fa sapere il Cus – il risultato di squadra è comunque la punta dell’iceberg della sezione atletica che dal 2020 è rinata dopo uno stop di oltre un quarto di secolo».

Sempre ad Alessandria si è svolto anche il campionato italiano individuale per la categoria Under 18 e Sofia Tomassoni ha colto un notevole 7° posto sulla 10 km al suo primo anno di categoria. Per lei grandi aspettative per l’anno prossimo dove potrà esprimere ancora il suo valore e confrontarsi con le pari età. Ancora assente Elisa Marini (in graduatoria è la seconda atleta d’Italia) per un problema fisico, per fortuna in via di risoluzione.