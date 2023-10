Torna al Banca Macerata Forum la sfida con Lpm Bam Mondovì: domenica (ore 17, diretta gratuita Volleyball TV) la quarta giornata di andata di Regular Season di Serie A2 tra la CBF Balducci HR e la formazione piemontese. Dopo la vittoria di Cremona che ha permesso alle arancionere di ottenere il primo successo in campionato e riscattare il ko nella prima giornata con Montecchio, riecco l’atteso match con Mondovì che ha già visto protagoniste le due formazioni in occasione della finale promozione in A1 del 2022, finita nelle mani della CBF Balducci HR Macerata. Le ragazze di coach Saja si troveranno di fronte un avversario caricato dalle due vittorie finora ottenute e una squadra coriacea che punta in alto. Sarà quindi un vero e proprio big match della Serie A2, in cui Fiesoli e compagne vogliono regalare al proprio pubblico la prima vittoria stagionale in casa, in una sfida importante proprio perché contro un avversario di indubbio valore e di alto livello.

«La partita di domenica contro Mondovì sarà sicuramente difficile, tosta – dice Giada Civitico, centrale CBF Balducci – Un po’ come tutte quelle di questo campionato, come abbiamo visto fino ad adesso. Loro sono una squadra forte, lo sappiamo, hanno attaccanti pesanti. Noi, però, il nostro gioco lo sappiamo fare e ancora deve venire fuori in partita. Dobbiamo ritrovare e far vedere delle nostre certezze, sicurezze perché ancora abbiamo alti e bassi, non riusciamo a esprimerci sempre al meglio. Stiamo lavorando tanto in palestra e credo che in questo momento dobbiamo concentrarci ancora molto su quello che facciamo noi. Poi, sicuramente, dovremo mettere in difficoltà le nostre avversarie che sono una squadra forte ma lo siamo anche noi. Sarà di certo una gara divertente».

Coach Gazzotti dovrebbe partire con in cabina di regia Veronica Allasia in diagonale con l’opposta Clara Decortes, una delle migliori realizzatrici della scorsa stagione. Al centro la coppia formata dalla ex arancionera Valeria Pizzolato e da Chiara Riparbelli. In banda la statunitense Kristin Lux e il capitano Laura Grigolo, con l’alternativa di Salimatou Coulibaly. Il libero è Agata Tellone. «Quello di domenica sarà un test molto importante per noi, contro una formazione di primo livello come Macerata – commenta Agata Tellone, libero Mondovì – Non ci sono dubbi che sarà sicuramente una gara intensa. Stiamo lavorando sia in palestra che con lo studio dei video, loro sono una delle squadre favorite e sono certa che sarà una bellissima partita».