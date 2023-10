Paolo Ceci è stato eletto presidente del Comitato regionale della piccola industria di Confindustria Marche per il quadriennio 2023-2027, nel corso della riunione svoltasi ieri nella sede di Confindustria Marche.

Nel ringraziare i colleghi del comitato per la stima e la fiducia dimostrata e il presidente uscente Gianni Tardini per l’eccellente lavoro svolto, l’imprenditore settempedano ha dichiarato: «Accolgo questa nomina con grande entusiasmo, ma al contempo sono conscio della grande responsabilità che mi attende. Le pmi marchigiane in questi ultimi anni si sono trovate ad affrontare sfide di portata inedita che hanno causato mutamenti profondi dello scenario internazionale e l’obiettivo della piccola industria di Confindustria Marche, in continuità con il lavoro svolto egregiamente dal mio predecessore, sarà quello di affiancarle e supportarle nella loro complessa quotidianità per contribuire alla ripresa e allo sviluppo del sistema produttivo regionale. Per questo strategici continueranno ad essere l’ascolto, la vicinanza, la condivisione e la collaborazione con i territori».

Paolo Ceci, classe 1957, è titolare della Elettrochimica Ceci spa, azienda di San Severino fondata nel 1927 da Domenico Ceci, che opera sul mercato della produzione e distribuzione di prodotti chimici. Tre generazioni della famiglia si sono succedute nella gestione dell’azienda evolvendola nelle strutture e strategie di mercato ma mantenendo lo spirito di correttezza operosità e intraprendenza del suo fondatore. Dal 2021 Ceci è presidente del Comitato piccola industria di Confindustria Macerata.

Nel corso della riunione di ieri, il comitato ha eletto anche i due vicepresidenti: Giorgio Moretti, presidente del Comitato piccola industria di Confindustria Ancona, e Alfredo Leonardi, componente del Comitato piccola industria di Confindustria Pesaro Urbino.