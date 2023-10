Si terrà lunedì alle 17 alla sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti “Le pioniere della storia dell’arte”, iniziativa a cura dell’associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi che avrà come protagonista Patrizia Dragoni.

L’incontro verte sulle donne storiche dell’arte tra tutela, ricerca e valorizzazione. Come per tutte le storie che riguardano le donne, anche nel campo degli studi artistici l’emancipazione delle studiose è stata lunga, spesso travagliata e ostacolata da pregiudizi di genere. Ma anche in questo settore disciplinare, la resistenza delle donne ha avuto la meglio sormontando le difficoltà e guadagnando terreno su ogni campo, come racconterà Dragoni che porta come esempio le principali pioniere della storia dell’arte. Grandi donne che da storiche, curatrici, conservatrici, pubbliciste, docenti e ricercatrici hanno fatto grande il nostro paese.

Patrizia Dragoni è professoressa di Museologia e critica artistica e del restauro di Unimc e delegata per la valorizzazione del patrimonio culturale d’ateneo. La sua attività didattica e di ricerca è focalizzata sulla storia del museo moderno e sulla formazione dei musei italiani, nonché sugli standard dotazionali e prestazionali stabiliti a livello internazionale e italiano. E’ membro del consiglio direttivo della Scuola di specializzazione in Beni storico-artistici dell’Università di Macerata e del comitato scientifico della rivista “Il Capitale Culturale”.