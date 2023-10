di Andrea Cesca

L’Osimana stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia. I giallorossi impongono il pareggio al Montefano nella gara di ritorno dei quarti di finale dopo essersi imposti di misura nel match di andata. L’Osimana si porta in vantaggio con un calcio di rigore di Bambozzi, il pareggio di Latini dieci minuti più tardi non basta ai viola, la partita termina sull’1 a 1. In parità anche il computo dei legni, traversa di Tittarelli da una parte e palo di Palmucci dall’altra. Nel secondo tempo la squadra allenata da Nico Mariani preme il piede sull’acceleratore costringendo gli ospiti sulla difensiva, al 90’ Papa sciupa la possibilità di riaprire il discorso qualificazione. L’Osimana in semifinale affronterà il K Sport Montecchio Gallo i prossimi 1 e 15 novembre.

Il comunale “Dell’Immacolata” ospita il match di ritorno fra Montefano e Osimana, valido per i quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza Marche. Nella gara di andata due settimane fa i senza testa si sono imposti per 1 a 0 con rete di Alessandroni su calcio di rigore. Il pareggio qualifica la squadra di mister Senigagliesi, in caso di vittoria per 1 a 0 dei viola si procederà con i calci di rigore per determinare chi passerà il turno. Due gli squalificati, uno per parte, vale a dire Monaco e Buonaventura.

I due allenatori fanno turnover, buona la presenza degli sportivi sugli spalti, una lieve pioggerellina costringe chi non trova posto nell’affollata tribuna ad aprire l’ombrello. L’Osimana parte forte e dopo 50 secondi trova la via della rete con un colpo di testa di Pasquini ma l’assistente dell’arbitro ha la bandierina alzata sul cross di Bambozzi, non cambia il risultato. Gli ospiti spingono e al 7’ David sfodera un doppio intervento strappa applausi sulle conclusioni ravvicinate di Tittarelli e Mercanti quasi a botta sicura. La strada verso la storica qualificazione in semifinale si fa in salita per il Montefano al 28’ quando Camilloni aggancia Triana appena entrato in area sulla destra e l’arbitro assegna il calcio di rigore, sul dischetto degli undici metri il sinistro di Bambozzi spiazza il portiere e fa 0 a 1. Per passare il turno ai padroni di casa adesso servono tre reti.

Un gran gol di Latini rimette in corsa il Montefano, al 39’ il capitano riceve palla sulla sinistra e con il destro scaraventa la sfera sotto l’incrocio dei pali, 1 a 1. I viola prendono coraggio, prima del riposo Stampella si mette in proprio al 43’ e con il sinistro prova a piazzare la palla, Piergiacomi in tuffo manda in angolo.

Stampella è ancora pericoloso in avvio si ripresa, il tiro mancino del numero 9 locale viene respinto da Piergiacomi. Ci prova anche Di Matteo da fuori area, Piergiacomi c’è. L’Osimana viene costretta sulla difensiva, Mariani fa entrare in campo Palmucci e De Luca. Una ripartenza di Triana al 65’ manda alla conclusione dal limite dell’area Tittarelli, la palla deviata da un avversario scavalca David ma si stampa sulla traversa. L’arbitro intanto ammonisce Piergiacomi per perdita di tempo. Entrano anche Bonacci e Papa tra i locali, il Montefano pareggia il conto dei legni al 78’ con un diagonale di Palmucci a Piergiacomi battuto. L’Osimana stringe i denti, il cronometro diventa alleato per gli uomini di Senigagliesi con il trascorrere dei minuti. Un rasoterra di Palmucci non sorprende Bentivogli, all’89’ Papa ha sulla testa la palla per riaprire il discorso qualificazione ma alza incredibilmente la mira.

Domenica prossima per la settima giornata di campionato il Montefano ospiterà lo Jesi, l’Osimana sarà di scena a Tolentino.

MONTEFANO (4-4-2): David 7; Calamita 6, Pjetri 6, Valler 6, Marasca 5,5 (9’ st De Luca 6); Di Matteo 6, Camilloni 6 (9’ st Palmucci 6), Toro 6 (22’ st Alla ng), Latini 7 (26’ st Papa 5,5); Stampella 6,5 (26’ st Bonacci ng), Guzzini 5,5. A disp.: Bentivogli, Postacchini, Cingolani, Castignani. All. Mariani.

OSIMANA (4-2-3-1): Piergiacomi 7; Micucci 6, Patrizi 6, Labriola 6, Bellucci 6; Bambozzi 7, Borgese 6 (35’ st Di Lorenzo ng); Triana 7, Mercanti 5,5 (9’ st Falcioni 6), Pasquini 5,5 (37’ st Bugaro ng); Tittarelli 6 (31’ st Alessandroni ng). A disp.: Santarelli, Falcioni, Paccamiccio, Fermani, Montesano, De Angelis. All. Senigagliesi.

TERNA ARBITRALE: El Houssine El Mouhsini di Pesaro (assistenti Di Tella di Ancona e Nazeraj di Fermo).

RETI: pt. 29’ rig. Bambozzi (O), 39’ Latini (M).

NOTE: spettatori 300 circa. Calci d’angolo 6 a 1. Ammoniti Tittarelli, Camilloni, Piergiacomi, Piergiacomi, De Luca. Recupero: 6’ (1+5).

(foto di Pier Marino Simonetti)