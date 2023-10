Fissato per domani, mercoledì 18 ottobre, il funerale di Renzo Mercorelli, l’83enne caduto tra le fiamme mentre stava bruciando delle potature (leggi l’articolo).

Venerdì pomeriggio scorso, il pensionato, era nella sua casa di campagna in contrada Calcavenaccio, a Tolentino. Dopo aver acceso un fuoco per bruciare sterpaglie e residui di sfalci ha perso l’equilibrio finendo lui stesso tra le fiamme. A dare l’allarme sua moglie. Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco degli operatori dell’emergenza. Le condizioni dell’anziano erano apparse subito gravi ed era stato disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona.

Mercorelli aveva riportato ustioni sul 60% del corpo. Sabato scorso, verso le 12, l’anziano non ce l’ha fatta, è deceduto dopo ore di agonia all’ospedale regionale. Lascia la moglie Annamaria e le due figlie Alessandra e Michela. Il funerale, curato dall’impresa funebre Corvatta, si svolgerà domani, mercoledì 18 ottobre alle 15 nella chiesa della Santa Famiglia. La camera ardente, allestita nella casa del commiato “Terracoeli”, sarà aperta dalle 12 di oggi.

(Fra. Mar.)