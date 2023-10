Affidato alla cooperativa sociale Cooss Marche Onlus l’appalto per la gestione dei servizi educativi del nido e del centro infanzia del comune di Tolentino. I servizi appaltati si riferiscono alle due strutture di proprietà del Comune: il Nicholas Green per il nido e il “Cucciolo” per il centro per l’infanzia.

La durata dell’appalto è stata stabilita in due anni per un costo biennale di circa 450mila euro con la possibilità di rinnovo per ulteriori due anni al medesimo importo: dal 2024 al 2027. L’affidamento rientra nell’ambito di una “riorganizzazione dei servizi garantendo la loro sostenibilità congiuntamente alla qualità dei medesimi come da deliberazione nel Consiglio comunale del 25 maggio scorso” dice la determina dirigenziale del Comune. Il 14 giugno scorso, con una determina, il Comune aveva stabilito che la gestione dei servizi educativi comunali nido e centro infanzia fosse affidata tramite gara europea a procedura aperta. L’esito della gara ha visto aggiudicare il 3 ottobre alla cooperativa Cooss Marche Onlus di Ancona l’appalto per i servizi educativi delle due strutture per un importo così suddiviso: 449mila euro (di cui 10mila per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) per la durata dell’appalto di due anni. Medesimo importo per l’opzione di rinnovo. Nel documento pubblicato dal Comune si rende definitiva la prenotazione di impegno con imputazione agli esercizi finanziari 2024-2027 “per 236.198 euro in ciascuna annualità”.

(Fra. Mar.)