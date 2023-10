Reunion a 30 anni dal diploma. Il quinto G della specializzazione in informatica dell’Itis di San Severino Marche si è ritrovato ieri sera al ristorante Chiaroscuro di Tolentino per una serata amarcord. Dei 24 studenti diplomati nel 1993, ieri sera erano in 19. Rimasti sempre amici e sempre uniti hanno passato una serata di ricordi e risate raccontando i tanti aneddoti e ripercorrendo gli anni trascorsi all’Itis.