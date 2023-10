di Michele Carbonari

Crolla solo al 97′ la difesa dell’Ancona. In inferiorità numerica per quasi un’ora di gioco (doppio giallo rimediato da Peli a fine primo tempo), i biancorossi cadono in pieno recupero in trasferta contro la Carrarese quarta in classifica: decisivo il mancino di Zuelli. La squadra di Donadel resta a quota otto punti, a sole quattro lunghezze dall’ultimo posto. Domenica prossima cercherà di invertire la rotta e risalire la china a Rimini, a partire dalle 18.30.

La cronaca. Primi minuti con diversi tentativi in porta. Al 3′ il colpo di testa di Marecco termina fuori, mentre al 6′ Perucchini para quello di Panico. L’Ancona risponde all’8′ con il destro di Paolucci, blocca centralmente il portiere Bleve. Al 17′ è troppo debole la conclusione di Palmieri. Cinque minuti più tardi Cioffi entra in area e tira, blocca il numero uno avversario. L’estremo ospite si allunga e fa sua la sfera su Schiavi, imbeccato da Grassini. Al 38′ Panico prova il pallonetto su Perucchini che ci arriva con la punta delle dita e salva l’Ancona. Altri cinque giri di lancette e l’episodio che cambia il corso della gara: ammonito in precedenza per aver impiegato troppo tempo nel battere una rimessa laterale, Peli commette un fallo da dietro nella metà campo locale e rimedia un altro giallo, il secondo e quindi il rosso. Ancona in dieci per il resto dell’incontro. Nonostante tutto gli uomini di Donadel ci provano il minuto dopo con Cioffi, defilato, ma Bleve blocca in due tempi. In pieno recupero la Carrarese sciupa una buona occasione con Panico, bravo Perucchini a chiudere lo specchio.

Pronti via e l’Ancona ancora in avanti. Paolucci calcia da fuori e Bleve si salva in angolo. Portiere attento anche sulla successiva punizione di Cioffi. La partita poi si blocca, l’Ancona resiste alle offensive locali che si fanno pericolose nel finale. Al 78′ Perucchini si fa trovare pronto sulla botta di Morosini, poi Simeri conclude ma in posizione irregolare. L’estremo difensore biancorosso è attento anche su Zuelli all’89’. L’arbitro segnala ben sei minuti di recupero e il subentrato decide la sfida proprio allo scadere. Il recupero si allunga per via di un problema fisico occorso a capitan Spagnoli, che resta fuori dal campo. Al 97′ la palla arriva allo stesso Zuelli che con il mancino trafigge Perucchini per la gioia della Carrarese: finisce 1-0.

Il tabellino:

CARRARESE: Bleve, Imperiale, Della Latta (59′ Zuelli), Grassini (76′ Zanon), Palmieri (63′ Morosini), Panico (59′ Simeri), Di Gennaro, Schiavi, Coppolaro, Capello, Belloni. A disp.: Tampucci, Mazzini, Cerretelli, Opoola, Cartano, Sementa, Giannetti, Illanes Minucci. All.: Dal Canto.

ANCONA: Perucchini, Martina, Cella (69′ Pellizzari), Nador (69′ Gavioli), Peli, Spagnoli, Cioffi (59′ Clemente), Marenco (91′ Radicchio), Paolucci, Dutu, Basso. A disp.: Vitali, Testagrossa, Energe, Useini, Agyemang, Kristoffersen, Mattioli, Saco. All.: Donadel.

TERNA ARBITRALE: Vogliacco di Bari.

RETE: 97′ Zuelli.

NOTE: ammoniti: Nador, Capello, Paolucci, Clemente. Espulso: al 43′ p.t. Peli (doppio giallo).