Una vittoria in nome di papà. Una grande soddisfazione per Sara Codoni, che ieri sera alla bocciofila di Pollenza ha trionfato, in coppia con Novello Pettinari, nel Trofeo Fina – Memorial Annio Codoni, manifestazione regionale intitolata proprio al papà della 46enne atleta nativa di Matelica e residente a Caldarola ma in forza alla Bocciofila Pollentina. Annio, infatti, era stato a sua volta boccista di livello, anche se non aveva mai militato nella team di Pollenza.

La competizione è andata avanti per tutta la settimana, con ben 46 coppie provenienti da tutte le Marche a sfidarsi nei gironi di qualificazione tra lunedì e giovedì. Dominio totale per la bocciofila di casa che ha vinto quattro dei sei gironi di qualificazione, ha piazzato tre coppie su quattro in semifinale e due su due in finale. All’atto finale di ieri sera, infatti, nel derby societario la coppia Codoni-Pettinari ha sconfitto con il punteggio di 12-2 Enzo Ciucci e Andrea Capponi.

Ovviamente particolare l’emozione per Sara Codoni nel vincere la gara intitolata alla memoria di suo padre, peraltro una prima volta per lei. Podio anche per l’altra coppia della società guidata dal presidente Sandro Pierucci, quella composta da Silvio Antolini e Matteo Palermo, battuti in semifinale 12-6 da Pettinari-Codoni, oltre che per la coppia del Tolentino Riccardo Giaché-Nazzareno Vitali, sconfitti in semifinale per 12-7 da Ciucci-Capponi.