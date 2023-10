Prima trasferta stagionale per la Cbf Balducci Hr che scenderà in campo domenica 15 alle 17 al PalaRadi di Cremona per affrontare la CremonaUfficio Esperia nella seconda giornata di andata di Regular Season di Serie A2 femminile.

Obiettivo sarà ottenere il primo successo in campionato dopo lo stop casalingo nel tiratissimo big-match con Montecchio, con la consapevolezza che non sarà facile contro una squadra ben strutturata e reduce da un’ottima prestazione sul campo della neopromossa Melendugno. Non sarà della gara Giorgia Quarchioni, costretta ad un lungo stop per via della frattura al mignolo sinistro operato in settimana. Domani le arancionere partiranno alla volta della Lombardia e si alleneranno nel tardo pomeriggio di sabato al PalaRadi per testare l’impianto che ospiterà la gara.

Alla scoperta degli avversari – Il nuovo tecnico Marco Zanelli si affiderà alla regia della ex Bergamo Sofia Turlà in diagonale con l’esperta Veronica Taborelli, ex arancionera. Al centro ci sono Sofia Ferrarini e Matilde Munarini mentre in banda ecco le confermate Anna Piovesan e Jasmine Rossini. Il libero è Nicole Gamba.

Parla Asia Bonelli (palleggiatrice CBF Balducci HR Macerata) – «Domenica sarà una gara molto importante per noi. Cremona arriverà al match in fiducia dopo la vittoria dello scorso weekend, mentre noi scenderemo in campo con tanta voglia di riscatto. Quindi ci aspettiamo una partita molto intensa: le nostre avversarie hanno una buona squadra, un mix tra giovani promettenti e atlete che comunque calpestano i campi di questa categoria da tempo. Ci aspettiamo dunque una grande gara con tanta intensità. Noi dovremmo essere lì, soprattutto con la testa, e portare pazienza punto dopo punto».

Parla Anna Piovesan (schiacciatrice CremonaUfficio Esperia Cremona) –«La gara contro Melendugno è stata un ottimo inizio, una buonissima base da cui partire e che promette bene. Siamo state brave fin da subito a entrare con la giusta testa in campo e rimanere concentrate dal primo all’ultimo pallone. Sono tanto contenta di ognuna delle ragazze, dentro e fuori dal campo perché siamo un bellissimo gruppo e questo incide davvero tanto poi su quello che dimostriamo in gara. Nella gara di domenica affronteremo una squadra completamente diversa da quella della partita precedente. L’anno scorso Macerata ha militato nel campionato di A1 e alcune giocatrici sono state riconfermate, non sarà semplice ma come sempre daremo il meglio a nostra disposizione. Ho buone sensazioni, poi sarà tutto da vedere! A nostro vantaggio sicuramente il fattore campo, perché giochiamo in casa».

Primo incrocio in A con Cremona – La due formazioni si incontrano per la prima volta in Serie A. La CBF Balducci HR ha già giocato nello scorso anno al PalaRadi ma per incontrare Casalmaggiore in Serie A1.

Una ex in campo con le cremonesi – Ex di turno con la maglia di Cremona: si tratta di Veronica Taborelli in arancionero nella stagione 2019/20