Un piccolo gesto che però dà il senso dell’attaccamento alla comunità. È quello che ha fatto un cittadino tolentinate decidendo di riparare a proprie spese il barbecu nell’area verde sulle sponde del lago delle Grazie. Un barbecue che il locale comitato di contrada aveva risistemato un anno e mezzo fa e che nei giorni scorsi era finito nel mirino dei vandali, che ne avevano distrutto la copertura e una parete laterale.

Il sindaco Mauro Sclavi, rispettandone la volontà di anonimato, ha però voluto ringraziare il “benefattore” pubblicamente per l’apprezzato intervento. «Voglio ringraziare personalmente questo nostro concittadino – ha detto Sclavi – e seppur rispettando la sua richiesta di non rivelare la sua identità, voglio far conoscere a tutti gli altri tolentinati il suo alto senso civico e il suo attaccamento alla nostra città. Ha acquistato i materiali necessari e lavorandoci personalmente ha sistemato il barbecue. È la dimostrazione lampante che oltre ai vandali, fortunatamente, esistono persone di grande volontà. Un semplice gesto che tutti dovremmo imitare per migliorare la nostra città e renderla sempre più bella e fruibile in ogni sua infrastruttura. Grazie davvero a nome di tutta la comunità cittadina».