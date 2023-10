Dopo 28 anni di lavoro al Cosmari, Mauro Caporalini perito chimico e primo impiegato tecnico-amministrativo sin dall’avvio dell’impianto Tmb nel 1995, dallo scorso 6 ottobre è in pensione. Caporalini da esperto conoscitore degli impianti, ha guidato nel corso degli anni anche insegnanti e intere classi alla visita dello stabilimento.

Ad una settimana dal pensionamento, oggi Mauro Caporalini ha salutato i colleghi con gratitudine per il percorso lavorativo fatto di sfide e di momenti di crescita personale e professionale. In questo momento particolare, Caporalini, ha invitato i colleghi a continuare a rimanere sempre uniti e, con spirito positivo, a credere nel Cosmari pur nelle difficoltà che non è la prima volta che si trova ad affrontare con la consapevolezza che «la dirigenza sia prima che ora ha sempre fatto il massimo di quello che poteva fare per l’azienda e per i lavoratori». I migliori auguri di buon pensionamento da parte di tutti i colleghi, dalla direzione aziendale, dal presidente e dal cda e i ringraziamenti e la stima per quanto fatto con professionalità e dedizione al lavoro per far crescere e migliorare l’azienda in tutti questi anni di encomiabile servizio.