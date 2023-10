L’Alfa judo compie 55 anni. L’associazione sportiva civitanovese taglia il longevo traguardo e festeggia sabato con una festa al ristorante Il Merendero con atleti attuali e del passato.

L’associazione infatti è nata nel 1968 con il maestro Rodolfo Prenna e negli anni ha ottenuto tanti risultati. Per l’occasione sono stati invitati tutti gli atleti che compongono e hanno composto la famiglia dell’Alfa judo ed è stata organizzata anche una lotteria con ricchi premi.

L’Alfa judo si è distinta negli anni anche per i progetti di carattere sociale come il corso di judo riservato ai ragazzi dell’associazione Ama down con cui si è stretto un sodalizio che va avanti da dieci anni. Un centinaio gli iscritti che si allenano nella palestra di via Einaudi dove oltre al presidente Angelo Mercanti sono presenti anche i collaboratori Lara Benedetti, Mauro Morbiducci, Desiderio Ferracuti, Pierfrancesco Zigiotti, Claudio Cicarilli.