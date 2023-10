Nozze d’oro per Primo Orazi e Giannina Storani. Galeotta per loro fu una festa nel 1970 a Villa Potenza. Si sono sposati l’8 ottobre 1973 e hanno vissuto a Passo di Treia. Primo ha lavorato come operaio Enel e Giannina come operaia a domicilio. Domenica hanno festeggiato il cinquantesimo anniversario di matrimonio al Santissimo Crocifisso di Treia e hanno rinnovato le promesse davanti a padre Luciano Genga. Hanno festeggiato con i due figli, i tre nipoti, amici e parenti.