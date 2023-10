“Due passi nella storia: dall’antica Montecchio alla moderna Treia”. E’ questo il titolo di una passeggiata storico culturale che si svolgerà domenica 15 ottobre a Treia. L’appuntamento è alle ore 15 in Piazza della Repubblica a Treia, la partecipazione è gratuita. Durante la manifestazione, diretta da una guida turistica abilitata, sarà dunque possibile conoscere meglio la storia della città di Treia attraverso un percorso cittadino aperto alla partecipazione di persone di ogni età. L’iniziativa rientra nelle attività del progetto “Sport a Treia e Mogliano 2023” realizzato dalle amministrazioni comunali di Treia e Mogliano, in collaborazione con UsAcli provinciale Aps, Asd Green Nordic Walking e Polisportiva Acli Macerata. Per poter partecipare occorre inviare un messaggio al numero 3939365509 indicando il proprio nome e cognome e la data e il luogo di svolgimento entro il 12 ottobre.