Si è chiusa oggi pomeriggio al PalaAllende la preparazione al nuovo campionato di Serie A3 della Volley Banca Macerata, che chiude con un altro 2-2, come era successo in quel di Perugia, nei quattro set concordati con la Smartsystem Fano l’ultimo allenamento congiunto prima dell’inizio ufficiale della stagione. Le due squadre si sono divise equamente la posta in un match giocato a buon ritmo, un risultato positivo per i biancorossi che hanno giocato alla pari contro una delle prossime avversarie nel girone Blu, già sfidata e battuta durante il test avvenuta al Banca Macerata Forum per il Memorial Furiassi-Valenti.

Nel primo set le squadre hanno cominciato in equilibrio poi Fano si è preso il vantaggio e ha allungato nel finale 21-17; non è riuscita la rimonta ai biancorossi che hanno ceduto 25-22. Reazione immediata però della Volley Banca Macerata che è ripartita forte, 1-8 ad inizio del secondo set; i biancorossi sono scappati e hanno controllato il gioco, chiudendo con un largo 14-25. Qualche cambio nelle due formazioni ma la Volley Banca Macerata ha proseguito sulla scia del secondo set e si è subito ripresa il controllo del risultato; nuova fuga dei biancorossi 6-16 e finale in controllo che ha permesso ai ragazzi di coach Castellano di portarsi avanti, 18-25. Nuovi cambi e la gara è tornata in equilibrio, mattatore per Fano l’ex-biancorosso Margutti che con una serie positiva in battuta ha permesso ai suoi di scappare 14-9; nel finale Macerata è riuscita a riavvicinarsi, troppo tardi però per riprendere il set, chiuso dai padroni di casa 25-18.

Ora l’appuntamento è per la prima di campionato, che vedrà la Volley Banca Macerata ospitare la Just British Bari domenica prossima alle ore 18.