La Lube ha sostenuto un allenamento congiunto con la Yuasa Battery Grottazzolina all’Eurosuole Forum chiudendo un trittico di impegni ravvicinati. Al terzo test in tre giorni, senza sei Nazionali e concentrati su alcuni aspetti tecnici da migliorare, gli uomini di Chicco Blengini hanno perso tre dei quattro set disputati (21-25, 30-32, 25-15, 20-25), registrando però una crescita evidente nei meccanismi di gioco. Seppur a sprazzi, si è visto un salto di qualità in ricezione, anche dei giovanissimi, contro un team con ottimi battitori e vicino all’esordio in campionato. A chiudere la contesa da top scorer è stato Nielsen con 25 punti (ben 12 nel secondo set), seguito dal compagno di squadra Fedrizzi (21). Tra i biancorossi, invece, si sono messi in evidenza il palleggiatore Thelle per una buona prova in impostazione e dai nove metri, ma anche il centrale Chinenyeze con 15 punti e 4 block personali (uno in più di Diamantini). L’opposto Motzo ha chiuso la gara in doppia cifra con 19 sigilli.

Formazioni iniziali- Cucine Lube Civitanova in campo con Thelle in regia e Motzo opposto, Chinenyeze e Diamantini al centro, Cremoni e Zaytsev laterali. Yuasa Battery Grottazzolina disposta con l’ex Lube Marchiani al palleggio e Nielsen opposto, Canella e Mattei al centro, Cattaneo e Fedrizzi sulla banda, libero l’ex biancorosso Marchisio.

La partita- In avvio gli ospiti partono meglio (8-12). La Lube cresce alla distanza (17-16), ma accusa un passaggio a vuoto nel finale (21-25). Sono 4 i muri vincenti per i biancorossi (2 di Chinenyeze), ma Grottazzolina registra un 55% in attacco.

I biancorossi rientrano con Iurisci al posto di Cremoni (10-8). Gli avversari mettono la testa avanti nel cuore del set (14-16). Fase incerta tra sorpassi (18-17) e controsorpassi (18-19). Il mani out di Motzo (7 punti) e il bolide di Chinenyeze valgono il 23-22. Una ricezione sbagliata mette nei guai i cucinieri (23-24), che si riscattano (25-24), ma sprecano 4 palle set ai vantaggi prima di cedere 30-32. Decisivi i 12 punti di Nielsen con il 91% di efficacia in attacco.

Fiammata cuciniera nel terzo set (15-7). Tutta un’altra Lube in campo (20-10) con un gioco d’attacco più incisivo. Eloquente l’81% di positività della squadra. Manifesta superiorità anche a muro (3-0), negli ace (1-0) e in ricezione grazie al 40% di perfette per i biancorossi. Sono 6 i punti di Chinenyeze.

Nel quarto set torna l’equilibrio, Thelle firma l’ace del 10-9. In campo contemporaneamente giocano i giovanissimi Cremoni e Giani. I rivali mettono pressione a muro (14-15). Poi rientrano sulla banda Iurisci e Zaytsev, ma il sorpasso arriva con Chinenyeze (16-15). Grottazzolina torna avanti (17-18), allunga dai nove metri (18-20) e fa suo l’incontro su un attacco out di Motzo (20-25). Contributo finale importante di Fedrizzi (7) e Nielsen (6) per gli ospiti.

Il tabellino:

Cucine Lube Civitanova – Yuasa Battery Grottazzolina 1-3 (21-25, 30-32, 25-15, 20-25)

CIVITANOVA: Anzani ne, Chinenyeze 15, Thelle 7, Motzo 19, Bisotto (L), Zaytsev 9, Diamantini 7, Larizza ne, Cremoni 5, Giani, Giacomini ne, Giani, Spina, Iurisci. All. Blengini.

GROTTAZZOLINA: Cubito 2, Vecchi 5, Lusetti, Canella 7, Mattei 6, Nielsen 25, Bellomo ne, Mitkov ne, Fedrizzi 21, Marchiani 2, Romiti (L) ne, Marchisio (L), Cattaneo 6. All. Ortenzi

PARZIALI: 21-25 (24’), 30-32 (31’), 25-15 (20’), 20-25 (23’). Totale: 1h 38’.

NOTE: Civitanova: battute sbagliate 15, ace 4, muri 11, attacco 54%, ricezione 51% (32% perfette). Grottazzolina: battute sbagliate 23, ace 9, muri 6, attacco 54%, ricezione 56% (28% perfette).