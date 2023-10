di Francesca Marsili

Botta e riposta tra le consigliere di minoranza di Tolentino nel cuore e il presidente del Consiglio Alessandro Massi dopo l’assise di ieri pomeriggio. Le due consigliere accusano il presidente di aver leso il loro diritto istituzionale non concedendo la possibilità di esporre almeno una delle due interrogazioni presentate per sopraggiunti limiti di tempo. Massi si scusa: «Avere tante interrogazioni ha portato ad una svista».

«Il nostro diritto istituzionale di consiglieri comunali è stato leso. Come sempre il presidente del Consiglio comunale se la canta e se la suona a suo piacimento dimostrando parzialità ed inadeguatezza nel ruolo che riveste». Così le consigliere di minoranza di Tolentino nel Cuore Monia Prioretti e Silvia Tatò formalizzano l’accusa nel confronti del presidente Alessandro Massi reo – secondo le due – di non aver seguito il regolamento durante l’assise di ieri pomeriggio. «Sono state presentate otto interrogazioni, due delle quali del gruppo consiliare Tolentino nel cuore, sottoscritte da tutto il centro destra, ma dove noi siamo prime firmatarie – spiegano con una nota -.

Il presidente, invece di seguire il dettato del regolamento per il funzionamento del Consiglio che all’articolo 46 comma 2 recita “entro il limite di tempo suddetto (60 minuti) nessun consigliere può svolgere nella seduta una seconda interrogazione sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle presentate da altri consiglieri”, ha deciso arbitrariamente di far leggere tre interrogazioni al gruppo consiliare di FdI e due al consigliere di Civico 22 e nessuna ai consiglieri di Tolentino nel Cuore, rinviandone la trattazione al prossimo consiglio comunale». Tatò e Prioretti specificano che non sono a conoscenza di quanto stabilito nella conferenza dei capigruppo precedente alla seduta consiliare «dietro la cui decisione si nasconde il presidente». «Alla riunione Tolentino nel Cuore non ha partecipato in quanto, a seguito del passaggio di Silvia Luconi a Fratelli d’Italia, la scelta del nuovo capogruppo è stata formalizzata solo durante il consiglio comunale di ieri. Resta pur sempre il fatto che il presidente del Consiglio – chiosano – garante del corretto funzionamento del Consiglio comunale e del rispetto dei diritti di tutti i consiglieri, avrebbe comunque dovuto far rispettare il regolamento e non avrebbe potuto autorizzare una scelta in contrasto con le norme vigenti. Non accettiamo infatti giustificazioni che non tengano in considerazione il regolamento in quanto come detto in consiglio dal Presidente, lo stesso “non è derogabile”. Riteniamo che sia stato leso il nostro diritto istituzionale di interrogare il sindaco su questioni molto importanti. Forse l- concludono – le nostre interrogazioni erano particolarmente scomode?».

All’accusa risponde il presidente del Consiglio Alessandro Massi che sostanzialmente fa un mea culpa e precisa: «Avere tante interrogazioni, presentate congiuntamente dagli stessi gruppi e per cui spesso non è il primo firmatario a discuterle, ha portato ad una svista. Infatti abbiamo confermato l’alternanza tra i gruppi consiliari firmatari, tralasciando erroneamente quelle presentate dai consiglieri di Tolentino nel Cuore» – ammette. Ma fa anche notare due aspetti: «Il presidente del Consiglio non è infallibile e non è un onniscente e che comunque, durante la seduta, nel punto dedicato alle stesse interrogazioni, c’è stato tutto il tempo e quindi la possibilità di far notare l’errore per cui conseguentemente le interrogazioni sarebbero state trattate. Inoltre – aggiunge Massi – il cambio della composizione del Gruppo consiliare “Tolentino nel Cuore” e l’indicazione del nuovo capogruppo è stata effettuata sostanzialmente lo stesso giorno del Consiglio, al momento delle comunicazioni in apertura di seduta, senza anticipare nulla alla presidenza e quindi senza avere la partecipazione del gruppo Tolentino nel Cuore alla conferenza dei capigruppo, riunione nel corso della quale, in accordo tra i capigruppo della Maggioranza e dell’Opposizione presenti, si è deciso, nella seduta di martedì 3 ottobre, di esporre le interrogazioni con il criterio dell’alternanza tra gruppi di opposizione diversi». Massi precisa che: «Fatto salvo l’errore compiuto dal sottoscritto per cui faccio mea culpa nei confronti delle colleghe non di meno dei capigruppi e dei gruppi consiliari, è richiesta collaborazione e correttezza. Trovo il comunicato stampa diffuso da “Tolentino nel Cuore”, un mero esercizio di pregiudizio pretestuosamente polemico e volto esclusivamente a denigrare la figura del presidente del Consiglio comunale e privo di spirito collaborativo – aggiunge senza mezzi termini -. Invito pertanto le colleghe Prioretti e Tatò a vivere con maggiore serenità questo mandato amministrativo e a collaborare fattivamente per il buon andamento dei lavori del Consiglio comunale, anche perché tutti siamo chiamati ad impegnarci nell’interesse dell’intera comunità tolentinate». Massi precisa che come chiarito direttamente con la capogruppo Monia Prioretti non c’era alcun intento penalizzante nei loro confronti, men che meno preoccupazione per i temi trattati dalle loro interrogazioni che saranno inserite nel prossimo Ordine del giorno nel Consiglio comunale del 26 ottobre.