L’Enduro Race conquista il centro storico di Treia, con la tappa regionale della competizione, riscuotendo un grande successo. Nel cuore della città che per un giorno è diventato la partenza del circuito della gara, a cura del Muddy Bike Team, oltre 300 atleti hanno gareggiato fino alle piste di San Lorenzo, facendo registrare quella di Treia come la gara più partecipata degli ultimi 10 anni. Piazza della Repubblica è diventata il palcoscenico di quattro prove speciali, con i trasferimenti sia su asfalto che sterrato per un totale di 24 chilometri. Un’autentica novità di grande fascino e attrattiva, che ha portato in città oltre mille persone da tutto il centro Italia.

«La soddisfazione al termine della manifestazione è enorme – ha detto il sindaco Franco Capponi -. Treia è stata protagonista di una novità assoluta e devo ringraziare tutti per l’ottima riuscita dell’evento. La risposta della comunità è stata eccezionale, tutti gli esercizi sono rimasti aperti registrando il tutto esaurito e Treia ha confermato di essere sempre più città del bike capace di ospitare eventi di questa portata. Naturalmente un ringraziamento va a tutti i volontari, Protezione Civile, Polizia municipale e tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo appuntamento davvero di grande successo».

«Quest’anno abbiamo voluto fare le cose in maniera diversa dal solito – spiega il Muddy Bike, organizzatore della manifestazione – con una partenza dal centro storico di Treia, una PS Urban ed il restante svolgimento della gara sui trail di San Lorenzo. Una logistica da far tremare le gambe, ma che grazie all’aiuto di tutti siamo riusciti a districare in maniera perfetta. Prima di tutto, un grazie al sindaco Franco Capponi e a tutta l’amministrazione comunale per averci concesso di realizzare questo piccolo desiderio e ai cittadini di Treia per la pazienza. Un grazie va anche alle strutture ricettive che ci hanno aiutato e supportato; i marshall che ci hanno pazientemente aiutato; Elisa, Valentina, Katia, Orietta Betty e Pamela, che hanno preparato i pacchi gara, i panini e gestito in maniera eccezionale la segreteria. Un ringraziamento davvero a tutti, nessuno escluso, e non ultimo agli sponsor». Quanto ai vincitori: a vincere la categoria E-bike è stato Andrea Paoloni; a vincere la categoria Muscolari Giovani è stato Filippo Sordini; mentre per la categoria Muscolari Senior a tagliare il traguardo per primo è stato Luca Ruffini.