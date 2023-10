Approvato durante lo scorso Consiglio comunale il bilancio consolidato 2022 (leggi l’articolo) che rappresenta il risultato dell’esercizio 2022 alla data di chiusura del 31 dicembre 2022 e che è stato predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento individuata dall’ente capogruppo. Il Comune, in qualità di ente capogruppo, ha redatto il documento coordinandone l’attività con i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento. Con delibera di Giunta comunale è stato approvato l’elenco delle società e degli Enti rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica. «Anche quest’anno possiamo affermare l’ottima performance del Gruppo – ha commentato l’assessore al Bilancio Oriana Piccioni -. Nell’analisi dei dati dobbiamo fare delle opportune premesse che contestualizzano i risultati e confermano la continuità di una gestione di amministrazione di buon livello. L’anno 2022 è stato caratterizzato da diversi fatti che hanno avuto notevole influenza sull’andamento economico e sociale nazionale e internazionale e che hanno avuto ricadute sul Comune e sul Gruppo a esso legato. Difficoltà che la nostra comunità ha dovuto affrontare».

«Non eravamo usciti ancora dal periodo della pandemia quando è scoppiata la guerra fra Ucraina e Russia che ha comportato, stante la speculazione e l’embargo nei confronti della Russia, una esplosione del costo delle materie prime legato all’aumento di spesa di acquisizione dell’energia elettrica, del gas e del petrolio – ha specificato l’assessore Piccioni -. Tutto questo ha comportato un aumento dei prezzi in una economia che stava iniziando a muoversi verso una ripresa e ha dovuto fare i conti con l’inflazione che ha raggiunto e superato le due cifre percentuali».

«Per quanto riguarda il Comune- osserva l’assessora Oriana Piccioni – , se dal lato finanziario abbiamo chiuso l’esercizio 2022 con avanzo di bilancio in parte corrente di oltre 1.451.484 euro, che ci consente di affrontare i lavori di somma urgenza che sono derivati dall’alluvione di giugno 2023 e che dispone ancora di risorse per oltre 1 milione di euro per le spese a cui può essere destinato, dall’altra parte con l’operazione di riaccertamento dei residui attivi si è avuto un impatto sulla gestione straordinaria su cui ha inciso l’eliminazione di residui attivi portando a una perdita nella parte economica del bilancio. Con il Consolidato, tale risultato è stato assorbito dagli utili del Gruppo Amministrazione Pubblica che chiude con un utile economico di 769.744 euro – ha concluso l’assessore Piccioni -. Sul fronte dei risultati delle società partecipate segnaliamo senz’altro l’ottimo risultato ottenuto da Apm che chiude con 1.543.707 euro di utile ante-imposte nonostante le difficoltà del comparto trasporti che nel 2022 non aveva ricevuto ristori per i maggiori costi relativi al caro – carburanti e all’aumento straordinario e non previsto dell’energia elettrica». Dunque un avanzo di amministrazione di 1,5 milioni di euro relativamente alla gestione ordinaria, un milione dell’avanzo destinato alla copertura delle spese per lavori di somma urgenza (altri impieghi non sono resi possibili dalla norma) e una cancellazione importante dei residui attivi visto che hanno portato infine i conti in perdita nonostante l’utile registrato da Apm. Peraltro si parla dei risultati di Apm ma si tacciono gli esiti delle altre partecipate.

(L. Pat.)