di Luca Patrassi (foto di Fabio Falcioni)

Prima la giunta comunale in mattinata e nel pomeriggio seduta di Consiglio comunale. Nessun segnale oggi dalla giunta dove l’argomento delle tensioni in maggioranza non è nemmeno stato sfiorato, ancor meno la questione del parcheggio di Rampa Zara per il quale l’assessore Silvano Iommi ha preannunciato le dimissioni nel caso di un mancato accoglimento della proposta.

Una tempesta di dichiarazioni, repliche piccate, puntualizzazioni e voci di rimpasto che al momento del confronto in giunta è improvvisamente sparita dall’orizzonte. In Consiglio si parte con le commemorazioni degli ex dipendenti Alessandro Angeletti e di Cesare Lorenzetti, dell’ex rappresentante degli stranieri in Consiglio Muringampurath Sabu Easie e dell’ex consigliere comunale Alvaro De Angelis. Il consigliere comunale dem Andrea Perticarari chiede (ed ottiene) un minuto di silenzio per ricordare l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ufficializzato il cambio di gruppo di Andrea Blarasin che dalla Lega approda al Misto.

Approvazione del bilancio 2022, presentazione dell’assessora Oriana Piccioni. «Non eravamo ancora usciti dalla pandemia quando – ha evidenziato l’amministratrice con delega al Bilancio – è scoppia la guerra che ha comportato un aumento di prezzi in una economia che ha dovuto fare i conti con una inflazione a due cifre percentuali. Abbiamo chiuso con un milione e 414mila euro di avanzo di amministrazione. Sul fronte delle partecipazioni da segnalare l’ottimo risultato di Apm. Importante l’attenzione sullo Sferisterio, l’iniziativa di legge ci rende orgogliosi e avrà una ripercussione – assicura l’amministratrice – sulla economia locale e nazionale. A breve la Smea verrà chiusa avendo chiuso anche le ultime attività».

Ironico il capogruppo Dem Narciso Ricotta: «Non vedo dove trova che i risultati siano positivi. Penso al Cosmari dove hanno fatto concorsi senza chiedere l’abilitazione alla direzione tecnica. Penso all’Apm, siamo ancora fermi alla gestione unica del settore idrico e si va verso la gara. L’acquedotto del Nera sta costruendo un acquedotto che non ha l’acqua per via di un contenzioso che si trascina da anni con il Parco». Ricotta attacca anche sulle opere pubbliche e chiude con una riflessione sul costo delle giunta comunale: «mezzo milione di euro spesi nel 2022, mai eravamo arrivati a queste cifre. E’ il costo di un’opera pubblica o il sostegno ai Servizi sociali».

Aldo Alessandrini per la Lega: «Demagogico il discorso di Ricotta, l’aumento delle indennità è stato stabilito dal governo Draghi di cui faceva parte anche il Pd. Quanto ai rifiuti la Provincia ha ereditato le non decisioni della giunta precedente, così come accade con l’Ato».

Delibera sul bilancio consolidato approvata con 17 voti favorevoli e due contrari. Si passa ad alcune variazioni sul documento di programmazione 2023/2025. L’assessora Piccioni: «Aggiornamento dei finanziamenti ricevuti, poi ci sono 70mila euro per nuove telecamere. 80mila euro per la pulizia dei contenitori culturali e dell’erba, 112mila euro per le iniziative dedicate ai bambini, poi ci sono altri 540mila euro per i minori stranieri non accompagnati, 120mila euro per l’educazione musicale nelle scuole». Anche in questo caso c’è l’approvazione dell’atto, 17 voti favorevoli e 8 astenuti. Variante al piano di classificazione acustica per un’area della Pieve presentata dall’assessore Silvano Iommi: approvazione con 23 voti favorevoli e due astensioni.

La revoca della delibera di acquisto dell’ex teatrino di Villa Potenza, con relativo risarcimento di 13mila euro alla società proprietaria, è stata presentata dall’assessore Andrea Marchiori che ha fatto una lunga cronistoria tirando in ballo anche la precedente amministrazione ricordando come ci siano atti risalenti al 2017, all’epoca della giunta a guida Carancini. Sferzante Ricotta: «Marchiori ci ha messo tanto tempo per dire che l’unico punto aggregativo di Villa Potenza il Comune non lo vuole comprare più. Una scelta sbagliata, incomprensibile, a danno dei cittadini di Villa Potenza».

Il capogruppo di Fdi Pierfrancesco Castiglioni: «Il Comune non doveva sottostare alle volontà del proprietario per pagare tutte quelle indennit. L’utilità per l’amministrazione? Un teatrino che l’associazione dava in subaffitto ad altri, come si fa a difendere operazioni come quelle fatte dal centrosinistra a fine mandato?».

Alberto Cicarè di Strada Comune ha chiesto all’amministrazione di attivarsi per dare comunque a Villa Potenza uno spazio da poter utilizzare. A favore della revoca della delibera di acquisto dell’ex teatrino il consigliere pentastellato Roberto Cherubini. Stefania Monteverde di Macerata Bene Comune: «Non si vuole prendere l’ex teatrino di Villa Potenza, la questione è chiara. La giunta dice che il teatro non servirebbe più “perchè la gente non si incontra più”, penso il contrario, quello spazio andava acquistato prima. Il Comune si deve far carico dei bisogni di socialità, non dite che è una questione economica visto che spendete milioni di euro per sistemare l’estetica di vicoli, anche privati in parte, del centro storico». Dibattito che ha visto diversi altri interventi Durissima la controreplica in dichiarazione di voto di Ricotta che ha ricordato all’amministrazione Parcaroli come gli atti in questione: siano stati tutti firmati e validati dai dirigenti comunali che sono gli stessi di oggi e che il prezzo era stato fissato dall’Agenzia del Demanio. Dopo tanto discutere. il voto: 21 voti favorevoli, 3 astenuti e tre contrari.

La seduta stasera si è chiusa con la presentazione dei consiglieri di quartiere. Sono quasi cento i maceratesi coinvolti in questo nuovo/vecchio strumento di partecipazione che si riaffaccia in città tra consiglieri nominati di maggioranza e minoranza, autocandidature di cittadini e supplenti tra coloro che sono stati inseriti in una delibera di consiglio comunale che sancisce la ripartenza dei CdQ che torna in campo dodici anni dopo che una legge nazionale abolì i Consigli di circoscrizione, eccezion fatta per città con oltre i 250 mila abitanti. Andrea Blarasin, consigliere comunale che ha lasciato la Lega per il Gruppo Misto, è stato il fautore di questa iniziativa ed ha seguito passo passo l’iter costitutivo lungo quasi due anni.

Questi i componenti dei Consigli di quartiere:

LA PACE-CAIROLI-S. LUCIA-RIONE MARCHE

Componenti designati maggioranza: Fabrizio Gentili, Enrico Colanicchia, Daniela Fondati, Alessandro Gentilucci, Ilenia Vitali, Roberta Angelelli, Alceo Taruschio, Adriano Morelli. Componenti designati minoranza: Mario Bettucci, Monica Martarelli, Silvano Pennesi, Cristina Rapacci. Componenti integrati: Gino Cappelletti, Fabio Santucci, Simona Meschini. Supplenti maggioranza: Serenella Pagnanini, Francesco Angelini, Matteo Salvucci, Luca Spinozzi. Supplenti minoranza: Mirko Marcolini, Sabrina Mulas, Marina Rinaldi.

CENTRO-MAMELI-CAVOUR-VELINI

Componenti designati maggioranza: Alberto Binanti, Ugo Barbi, Giacomo Molino, Enrico Luciani, Maria Colcerasa, Daniela Pellegrini, Patrizia Pagnanelli, Massimo Graziosi. Componenti designati minoranza: Mattia Di Marco, Gabriella Gironella, Andrea Maurilli, Giorgio Ripari. Componenti integrati: Roberto Fioretti, Michael Di Marco, Marco De Dominici. Supplenti maggioranza: Paolo Fazzini, Elisa Capitani, Michela Diurno. Supplenti minoranza: Claudio Baleani, Samuele D’Ascanio, Federico Landi, Simonetta Porzi.

VIA ROMA-S. CROCE-SAN FRANCESCO-COLLEVARIO

Componenti designati maggioranza: Tommaso Lorenzini, Luciano Rossetti, Giuliano Dignani, Ennio Tamagnini, Maria Cristina De Sanctis, Francesco Pastori, Laura Palmieri, Franca Cartechini. Componenti Designati Minoranza: Patrizia Giustozzi, Giuseppe Nardi, Umberto Speranza Perticarini, Alessandro Carancini. Componenti integrati: Fabio Ramazzotti, Chiarastella Parisi Presicce, Antonella Fermani. Supplenti maggioranza: Anna Ciccotti, Massimo Mirabile, Elena Tamagnini. Supplenti minoranza: Miriam Moretti, Valentino Pagnanelli, Leonardo Piergentili.

VILLA POTENZA

Componenti designati maggioranza: Daniela Maceratesi, Rita Ribelli, Giampiero Foglia, Mattia Lorenzini, Mattia Gigli, Mirko Isidori, Riccardo Biagiola, Marco Foglia. Componenti designati minoranza: Zeno Meriggi, Marilena Monti, Renzo Montanari, Emanuele Polci. Componente integrato: Silvia Pazzelli. Supplenti maggioranza: Lucia Stramucci, Gianluca Bartolini.

SFORZACOSTA

Componenti designati maggioranza: Nicola Prenna, Enzo Giustozzi, Giuliana Medei, Gianluca Rossetti, Marco Antonelli, Sandro Mandolesi, Stefania Pisello, Paola Cassese. Componenti designati minoranza: Leonardo Annessi, Ludovica Borroni, Francesco Menchi, Alberto Pazzaglia. Componenti integrati: Francesco Cappelletti, Fabrizio Pieroni, Andrea Tombesi. Supplenti maggioranza: Vito Vigilante, Carla Pippa, Doretta Corallo. Supplenti minoranza: Lucia De Luca.

PIEDIRIPA

Componenti designati maggioranza: Paola Persichini, Sofia Blarasin, Michele Del Gobbo, Michele Mengascini, Rosanna Ciarlantini, Paolo Bianchini, Eleonora Luchetti, Roberto Rossi. Componenti designati minoranza: Franco Forti, Fabrizio Principi, Lorena Sgariglia, Simonetta Simonetti. Componenti integrati: Ferdinando De Stephanis, Gabriella Vergari, Francesco Idone. Supplenti maggioranza: Romualdo Rapanelli, Gloria Cardinali, Renzo Bruschi. Supplente minoranza: Alessia Giampaoli.