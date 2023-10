di Mauro Giustozzi (foto Fabio Falcioni)

Un’unione che rafforza il legame tra la squadra e il territorio con un partner che condivide gli stessi obiettivi della società e la voglia di crescere. Banca Macerata e Pallavolo Macerata insieme si sono ritrovate stamattina nella sede dell’istituto di credito di contrada Acquevive per presentare la nuova squadra che avrà per la prima volta come main sponsor la banca del capoluogo e che si appresta ad iniziare il campionato il 15 ottobre in casa contro Bari.

I vertici di Banca Macerata hanno aperto le porte della nuova sede alla Banca Macerata Volley presente con l’intero organico, staff tecnico, dirigenziale e squadra, ed è stata anche l’occasione per la consegna delle due borse di studio intitolate al compianto Paolo Mercuri ad altrettante studentesse meritevoli. Una giornata di festa all’insegna della pallavolo ma anche del territorio e dei giovani quella andata in scena nell’auditorium di Banca Macerata. «E’ con orgoglio che oggi ospitiamo la Pallavolo Macerata nella nostra nuova casa che è anche la loro casa adesso – ha rimarcato il presidente dell’istituto di credito Ferdinando Cavallini – siamo da diverso tempo al fianco di questo club e quest’anno abbiamo deciso di implementare questa scelta vestendo i panni di main sponsor. Si tratta di una società che merita di essere sostenuta non soltanto per quello che farà in campo la prima squadra ma perché ha grande cura del vivaio, del settore giovanile, cosa che unisce persone e famiglie facendo crescere con sani principi i tanti ragazzi che giocano a volley».

Al fianco dei vertici bancari anche il presidente della Pallavolo Macerata, Gianluca Tittarelli. «Siamo qui per presentare la nuova squadra che, da agosto sta preparandosi al meglio e dal 15 ottobre inizierà a giocare il campionato di A3 – ha affermato Tittarelli – quest’anno sono tante le novità in campo, con un nuovo allenatore ed un roster molto rinnovato, ma anche fuori dal campo con il nuovo sponsor che ci identifica anche come città, la Banca Macerata, attraverso la maturazione di un rapporto consolidatosi nel tempo che ha visto anche il palas di Fontescodella prendere il nome di Banca Macerata Forum. Nel 2024 la nostra società taglierà l’importante traguardo dei 40 anni dalla sua fondazione che speriamo di festeggiare nel migliore dei modi».

In platea presenti anche numerosi addetti ai lavori legati alla pallavolo come il consigliere regionale Fipav Roberto Cambriani, la presidente del Comitato territoriale Tiziana Ferretti e il presidente Fipav Marche Fabio Franchini a testimonianza di come questa società abbia piantato radici profonde nel territorio. «Quest’anno le vostre maglie avranno un peso ancora maggiore –ha detto il direttore dell’istituto di credito, Toni Guardiani – in quanto oltre che a rappresentare la società, la città, rappresenterete anche Banca Macerata e sarà una responsabilità in più che sono certo onorerete al meglio. Questo è il quarto anno che ci siamo come sponsor della Pallavolo Macerata, abbiamo dato il nome al palas, struttura che dà lustro alla città, e siamo al fianco di un club che investe tanto nella formazione dei giovani del territorio, territorio che è anche il riferimento di Banca Macerata».

E’ toccato al direttore generale Italo Vullo entrare più nello specifico della stagione che bussa alle porte per il club maceratese. «Questo abbinamento vede due realtà come la nostra e quella della banca che vogliono crescere assieme – ha ribadito il dirigente – io sono arrivato in una realtà sportiva già importante costruita negli anni, una società bene organizzata dove per me è stato semplice intervenire portando la mia esperienza. Abbiamo allestito una formazione che è il giusto mix tra esperienza e gioventù e vogliamo stare ai vertici dell’A3, un torneo sempre molto difficile ed equilibrato. C’è stato un ampio rinnovamento nell’organico tecnico e dei giocatori e partiamo con l’intenzione di fare molto bene».

Dal canto suo l’assessore allo sport, Riccardo Sacchi, nell’augurare le migliori fortune al club ha ricordato come l’amministrazione stia investendo molto nello sport in generale e, per il volley in particolare, abbia effettuato un restyling da oltre 500mila euro negli ultimi due anni per il palazzetto che adesso si presenta più accogliente e sicuro rispetto al passato. In chiusura è toccato al coach Maurizio Castellano ed al palleggiatore Sebastiano Marsili prendere brevemente la parola. «Io posso fare tante cose in allenamento e nel preparare le partite –ha detto il neo tecnico – ma poi in campo vanno i giocatori e sono loro i protagonisti. Colgo l’occasione per ringraziare lo sponsor che ci permette di fare questo lavoro che è anche una grande passione sportiva per tutti noi». Marsili, parlando anche a nome dei compagni ha ribadito che «ci stiamo preparando bene e ci teniamo a fare bene in questa stagione. Quello che posso promettere è che daremo sempre il massimo in ogni partita».

In coda alla presentazione della rinnovata Banca Macerata Volley c’è stato il ricordo dello scout Paolo Mercuri, prematuramente scomparso a soli 44 anni a causa di un incidente stradale: per ricordarne la memoria sono state istituite due borse di studio sport e scuola del valore ognuna di 500 euro con premi costituiti da buoni regalo o gift card da utilizzare presso tutti gli esercizi commerciali del centro commerciale Val di Chienti di Piediripa, che quest’anno hanno premiato due giovanissime. Anna Pinzi, 12 anni a dicembre, di Macerata che frequenta il convitto nazionale Leopardi ed è atleta di aerobica nella società Ginnastica Macerata e Martina Bedini, 16 anni di Tolentino, che frequenta il liceo Linguistico di Macerata ed è tesserata con la Pallanuoto Tolentino dove gioca come difensore centrale. Sono state le giovani prescelte tra le decine di domande di partecipazione giunte avendo dimostrato di saper coniugare l’attività sportiva con ottimi risultati ed eccellente percorso scolastico. A premiarle sono stati i genitori di Paolo Mercuri.